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Отели в Дубровнике, Хорватия

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коммерческая недвижимость
11
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11 объектов найдено
Отель 675 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 675 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 675 м²
Уникальный бутик-отель на Ривьере Дубровника всего в 300 метрах от пляжа на продажу! Официал…
$1,94 млн
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Отель 825 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 825 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 825 м²
Великолепный мини-отель на ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря, с бассейном, в непосредственной близости от су…
$2,54 млн
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Отель 458 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 458 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 458 м²
В одном из самых престижных районов Дубровника, на тихом и эксклюзивном полуострове Лапад, в…
$2,17 млн
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TekceTekce
Отель 500 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 500 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 500 м²
Старая цена была 5 000 000 евро, новая цена 4 300 000 евро! Прекрасный бутик-отель, располо…
$4,92 млн
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Отель 450 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 450 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
Удивительное предложение в Старом Дубровнике - апарт-отель в старинном ПАЛАЦЦО на продажу!Пр…
$5,19 млн
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Отель 5 000 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 5 000 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 5 000 м²
Исключительная возможность для развития бутик-отеля и курорта на побережье Адриатики!Располо…
Цена по запросу
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Отель 400 м² в Zaton, Хорватия
Отель 400 м²
Zaton, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Мини-отель на 7 квартир с высоким каменным забором, обозначающим всю территорию своего рода …
$2,18 млн
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Отель 1 050 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 1 050 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 050 м²
Всего в 300 метрах от живописного пляжа, этот бутик-отель расположен в действительно исключи…
$3,37 млн
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Отель 250 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 250 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Гостевой дом с бассейном и видом на море в Дубровнике, всего в 300 метрах от моря.Полностью …
$1,10 млн
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Отель 1 060 м² в Дубровник, Хорватия
Отель 1 060 м²
Дубровник, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 060 м²
Прекрасный недавно построенный апарт-отель в районе Дубровника с фантастическим видом на мор…
$2,88 млн
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Отель в Дубровник, Хорватия
Отель
Дубровник, Хорватия
Количество спален 37
Кол-во ванных комнат 37
Новый отель в центре Дубровника — строительство уже завершено! Фантастическое центральное ра…
$18,46 млн
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