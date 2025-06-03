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Отели в Городе Загребе, Хорватия

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3 объекта найдено
Отель 1 212 м² в Город Загреб, Хорватия
Отель 1 212 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 15
Площадь 1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
$2,46 млн
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Отель 3 510 м² в Город Загреб, Хорватия
Отель 3 510 м²
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 3 510 м²
Уникальный 3-звездочный отель со стратегическим расположением на пути к Плитвицким озерам ря…
$3,22 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель в Город Загреб, Хорватия
Отель
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Отель на продажу или в аренду! Цена продажи 5,2 млн евро, арендная плата 300 000 евро в год!…
$6,00 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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