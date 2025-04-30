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Отели в Порече, Хорватия

коммерческая недвижимость
36
инвестиционная недвижимость
3
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33 объекта найдено
Отель 360 м² в Пореч, Хорватия
Отель 360 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Апарт-дом в Порече всего в 4 км от моря! Общая площадь 360 кв.м. Земельный участок 796 кв.м.…
$798,000
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 500 м² в Пореч, Хорватия
Отель 500 м²
Пореч, Хорватия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Гостевой дом в районе Пореча, в 3 км от моря, с бассейном и большой территорией. Общая площа…
$1,08 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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РАБОТАЮЩИЙ ОТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС в Пореч, Хорватия
РАБОТАЮЩИЙ ОТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Пореч, Хорватия
В отеле есть ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр…
Цена по запросу
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Отель 357 м² в Пореч, Хорватия
Отель 357 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Продается отдельно стоящий жилой дом общей жилой площадью 357 м2. В доме два этажа, цокольны…
$638,400
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель в Пореч, Хорватия
Отель
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
3*** звездочный отель в районе Пореча с видом на море! Он расположен в 150 метрах от моря и …
$3,16 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 646 м² в Пореч, Хорватия
Отель 646 м²
Пореч, Хорватия
Площадь 646 м²
Этно-деревня с 8 домами на участке площадью 22 000 м² в Лупоглаве, Средняя Истрия! Этот потр…
$1,70 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 694 м² в Пореч, Хорватия
Отель 694 м²
Пореч, Хорватия
Площадь 694 м²
Многофункциональная недвижимость на окраине Пореча. Общая площадь 694 кв.м. Земельный участо…
$1,89 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 800 м² в Пореч, Хорватия
Отель 800 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Комплекс апартаментов в районе Пореча ок. 1,5 км от моря с бассейном и закрытой территорией!…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 523 м² в Пореч, Хорватия
Отель 523 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 523 м²
Гостевой дом в Порече, в идеальном месте, всего в 300 метрах от моря в суперпопулярном район…
$1,47 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 420 м² в Пореч, Хорватия
Отель 420 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Многоквартирный дом с пятью квартирами в районе Пореча! Дом имеет общую площадь около 420 м2…
$864,120
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 740 м² в Пореч, Хорватия
Отель 740 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Отличная туристическая недвижимость в Фунтане недалеко от Пореча! Всего в 300 метрах от моря…
$2,29 млн
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Отель 510 м² в Пореч, Хорватия
Отель 510 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 510 м²
Многоквартирный дом из 6 квартир с бассейном всего в 2 км от моря в районе Пореча! В непосре…
$2,37 млн
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Отель 540 м² в Пореч, Хорватия
Отель 540 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Продается мини-отель в районе Пореча! Общая площадь 540 кв.м. Земельный участок 1740 кв.м. Д…
$2,85 млн
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Отель в Пореч, Хорватия
Отель
Пореч, Хорватия
Продается необычная недвижимость на 8000 кв.м. земли в районе Тинджан! В тихом месте, всего …
$1,92 млн
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Отель 120 м² в Пореч, Хорватия
Отель 120 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Врсар – это место с волшебными видами на море, узкими улочками, старинными каменными домами,…
$650,940
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Отель 330 м² в Пореч, Хорватия
Отель 330 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Вилла бутик-типа с рестораном у моря в районе Пореча! Красивый далекий вид на море! Имуществ…
Цена по запросу
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Отель 1 200 м² в Пореч, Хорватия
Отель 1 200 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 200 м²
Отель всего в нескольких км от Пореча и в 500 метрах от моря! Расположенный на возвышенности…
$7,63 млн
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Отель 280 м² в Пореч, Хорватия
Отель 280 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Многоквартирный дом с бассейном район города Пореч. Этот фантастический многоквартирный дом …
$763,447
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Отель 280 м² в Пореч, Хорватия
Отель 280 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Гостевой дом из 5 апартаментов с бассейном в районе Пореча, в 6 км от моря! Общая площадь 28…
$798,000
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Отель 535 м² в Пореч, Хорватия
Отель 535 м²
Пореч, Хорватия
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 535 м²
Откройте для себя этот исключительный жилой дом, расположенный рядом с очаровательным морем …
$1,88 млн
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Отель 500 м² в Пореч, Хорватия
Отель 500 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 500 м²
Недавно построенный отель с крытым и открытым бассейнами в Вабриге недалеко от Пореча, всего…
Цена по запросу
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Отель 250 м² в Пореч, Хорватия
Отель 250 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Вилла с 3 апартаментами и бассейном в районе Музалез недалеко от Пореча! Общая площадь 250 к…
$1,31 млн
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Отель 300 м² в Пореч, Хорватия
Отель 300 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Туристическая недвижимость из 3 арендных квартир с бассейном и видом на море в районе Пореча…
$804,270
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Отель 450 м² в Пореч, Хорватия
Отель 450 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Просторный многоквартирный дом с пятью квартирами и бассейном в Свети Ловреч, Поречская обла…
$1,03 млн
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Отель 330 м² в Пореч, Хорватия
Отель 330 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
Продается светлый апарт-дом с бассейном в Порече с видом на море, всего в 800 метрах от моря…
$738,720
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Отель 486 м² в Пореч, Хорватия
Отель 486 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 486 м²
Яркая туристическая недвижимость в районе Пореча с бассейном! Он имеет в общей сложности 486…
$969,000
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Отель 365 м² в Пореч, Хорватия
Отель 365 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 365 м²
Дом из 5 квартир с большим потенциалом, в тихом и красивом месте в районе Пореча, в 6 км от …
Цена по запросу
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Отель 164 м² в Пореч, Хорватия
Отель 164 м²
Пореч, Хорватия
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 164 м²
Уникальный отель в романтическом городе Врсар всего в 300 метрах от моря! Общая площадь стар…
$4,16 млн
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Отель 800 м² в Пореч, Хорватия
Отель 800 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Этот туристический комплекс расположен в Порече , одном из самых популярных прибрежных турис…
Цена по запросу
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Отель 390 м² в Пореч, Хорватия
Отель 390 м²
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Новый жилой дом недалеко от Пореча, в 6 км от пляжа, с видом на море. Общая площадь 390 кв.м…
$1,06 млн
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