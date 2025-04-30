Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Omisalj
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Opcina Omisalj, Хорватия

коммерческая недвижимость
18
Отель Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Отель 180 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 180 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Апарт-дом в Линардичи, остров Крк (полуостров), всего в 1,5 км от моря! Общая площадь 180 кв…
$655,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 388 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 388 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 388 м²
Гостевой дом из 5 квартир и ресторанов с панорамным видом в Нивице, Омишаль всего в 100 метр…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 315 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 315 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Апарт-дом с 5 апартаментами в Малинске, всего в 500 м от моря! Общая площадь 315 кв.м. Земел…
$609,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 560 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 560 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 560 м²
Позвольте мне представить вам самую интригующую резиденцию, расположенную на великолепном ос…
$1,59 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 500 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 500 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Гостевой дом с 7 апартаментами в Добрине на полуострове Крк! На самом деле это двухквартирны…
$592,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 300 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 300 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Отремонтированный гостевой дом с 5 апартаментами недалеко от моря в Малинске, всего в 100-15…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 190 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 190 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Двухквартирный дом с 4 квартирами в самом центре Башки, полуостров Крк, в 200 метрах от моря…
$718,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 790 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 790 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 790 м²
Гостевой дом в Чижичи, Добринь, всего в 350 метрах от моря, с видом на море! Общая площадь 7…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 350 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 350 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Отличная недвижимость в Рисике с видом на море! Всего в 700 метрах от моря! Общая площадь 35…
$678,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 390 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 390 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Многоквартирный дом с панорамным видом на море в Нивице, остров Крк (ныне полуостров, соедин…
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 346 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 346 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Суперпривлекательная отдельно стоящая недвижимость с тремя квартирами всего в 100 метрах от …
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 282 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 282 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Частный дом с 3 квартирами и видом на море всего в 600 метрах от моря в Шотовенто на полуост…
$710,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 681 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 681 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 681 м²
Красивый гостевой дом с бассейном для эля в Малинске, полуостров Крк! Рады представить краси…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 450 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 450 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Красивый апарт-отель на 7 апартаментов на первой линии моря в Пунате! Общая площадь 450 кв.м…
$2,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 600 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 600 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Малинска: идеальная инвестиционная недвижимость для туризма на острове Крк! Эта просторная н…
$741,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 360 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 360 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Замечательный бутик-отель с семью апартаментами, бассейном и красивым садом в Башке на остро…
$2,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 275 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 275 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Дом с 4 квартирами и ландшафтным садом в Малинске, остров Крк! Этот дом, расположенный на бо…
$775,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 250 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 250 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Продается дом с 4 квартирами в районе Малинска, Порат, всего в 300 метрах от моря! Общая пло…
$741,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти