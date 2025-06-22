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Отели в Grad Krk, Хорватия

коммерческая недвижимость
9
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8 объектов найдено
Отель 400 м² в Малинска, Хорватия
Отель 400 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Квартирный дом в знаменитой Малинске с двумя бассейнами и видом на море, в 300 м от моря. Об…
$1,38 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 386 м² в Крк, Хорватия
Отель 386 м²
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Частный дом с большим садом, который можно использовать как мини-отель! В отличном месте ок.…
$861,605
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 160 м² в Малинска, Хорватия
Отель 160 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Дом из трёх квартир в Малинске, остров Крк, в 1,5 км от моря! Общая площадь 160 кв.м. Земель…
$656,896
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 350 м² в Малинска, Хорватия
Отель 350 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Вилла с 4 квартирами, всего в 400 метрах от моря в Малинске!Мы представляем просторную виллу…
$1,01 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 414 м² в Pinezici, Хорватия
Отель 414 м²
Pinezici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 414 м²
3 КВАРТИРЫ + ДВОР!!! Этот трехэтажный дом имеет общую жилую площадь 414 м², включая крытое п…
$593,511
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 456 м² в Малинска, Хорватия
Отель 456 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 456 м²
Гостевой дом с бассейном и видом на море в Малинске, в 900 метрах от моря!Дом площадью 456 м…
$1,38 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Отель 1 258 м² в Малинска, Хорватия
Отель 1 258 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 258 м²
Крк – Малинска: Жилой и коммерческий дом, первая линия с видом на море (50 м от моря) - уник…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 255 м² в Крк, Хорватия
Отель 255 м²
Крк, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Мини-отель из 3-х пристроенных домиков с одним бассейном в тихом месте на острове Крк. Это ж…
$1,31 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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