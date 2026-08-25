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Отели в Лабином, Хорватия

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коммерческая недвижимость
12
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12 объектов найдено
Отель 270 м² в Rabac, Хорватия
Отель 270 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 270 м²
Этот дом с 17 комнатами расположен в Рабаце. Апартаменты подходят для размещения детей и осн…
$1,37 млн
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Отель 350 м² в Rabac, Хорватия
Отель 350 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Апарт-дом из 6 жилых единиц с потрясающим видом на море в районе Рабац! Расстояние от пляжа …
$736 954
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Отель 438 м² в Rabac, Хорватия
Отель 438 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 438 м²
Фантастическая туристическая недвижимость в районе Рабаца с потрясающим видом на открытое мо…
$1,13 млн
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Отель 440 м² в Rabac, Хорватия
Отель 440 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Всего в десяти минутах езды от Рабаца и в нескольких минутах ходьбы от центра Лабина выставл…
$1,09 млн
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Отель 1 025 м² в Rabac, Хорватия
Отель 1 025 м²
Rabac, Хорватия
Площадь 1 025 м²
Мотель на 70 мест в Пикане, район Лабин! Пичан — небольшой, многовековой городок Истрии, бог…
Цена по запросу
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Отель 600 м² в Rabac, Хорватия
Отель 600 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 600 м²
Роскошный бутик-отель в старом городе Лабин, всего в 3 км от прекрасных пляжей Рабаца. Поско…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 270 м² в Rabac, Хорватия
Отель 270 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Просторная вилла с бассейном и тремя апартаментами всего в 3 км от моря в районе Лабина! Общ…
$619 014
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Отель 3 000 м² в Rabac, Хорватия
Отель 3 000 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 50
Площадь 3 000 м²
Загородный жилой комплекс с фортификационными элементами, построенный на земле дворянских ро…
$3,20 млн
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Отель 550 м² в Rabac, Хорватия
Отель 550 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 550 м²
Просторное идиллическое поместье на окраине Рабаца, в 4 км от моря, переоборудованное в дере…
Цена по запросу
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Отель 260 м² в Rabac, Хорватия
Отель 260 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 260 м²
Многоквартирный дом всего в 70 метрах от моря – превосходная инвестиционная возможность Расп…
$868 349
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Отель 3 000 м² в Rabac, Хорватия
Отель 3 000 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 50
Площадь 3 000 м²
Историческое поместье в районе Лабина занимает 18 772 м² и окружено каменными стенами. Внутр…
$3,56 млн
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Отель 450 м² в Rabac, Хорватия
Отель 450 м²
Rabac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Просторный апарт-отель из 8 жилых единиц с бассейном в Рабаце, в зелени, в пешей доступности…
$834 072
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