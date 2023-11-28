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Отели в Grad Split, Хорватия

Сплит
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4 объекта найдено
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города в Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
Комнаты 16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€8,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com

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