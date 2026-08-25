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Отели в Grad Split, Хорватия

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Сплит
11
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21 объект найдено
Отель 494 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 494 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 494 м²
Потрясающий отель, расположенный в одном из самых востребованных районов Сплита, всего в 5 м…
$2,97 млн
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Отель 330 м² в Трогир, Хорватия
Отель 330 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Замечательный дом на солнечной южной стороне полуострова Чиово в тихой бухте Маварштица, все…
$1,15 млн
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Отель в Трогир, Хорватия
Отель
Трогир, Хорватия
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 45
Уникальное предложение! Новый с иголочки отель класса ЛЮКС в районе Трогира на ПЕРВОЙ ЛИНИИ …
Цена по запросу
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Отель 735 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 735 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 735 м²
Откройте для себя впечатляющий 5-звездочный апарт-отель, расположенный в престижном месте, в…
Цена по запросу
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Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Отличный отель категории 4 звезды в самом центре Сплита! Выгодное расположение! Отель работа…
$4,62 млн
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Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Выгодное предложение!!! Продается отель в центре Сплита, всего в 200 метрах от дворца Диокле…
$2,82 млн
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TekceTekce
Отель 370 м² в Трогир, Хорватия
Отель 370 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Всего в 110 метрах от кристально чистых вод Адриатики, на очаровательном острове Чиово (полу…
$1,49 млн
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Отель 125 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 125 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 125 м²
Просторная туристическая недвижимость площадью 125 м2 продается в одном из самых эксклюзивны…
$914 384
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Отель 690 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 690 м²
Grad Split, Хорватия
Площадь 690 м²
Исключительная инвестиционная возможность ждет вас в сердце Сплита — туристическая собственн…
$5,21 млн
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Отель 400 м² в Трогир, Хорватия
Отель 400 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Цена упала! Предыдущая цена была 650 000 евро!Горячая распродажа!Гостевой дом с исключительн…
$680 472
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Отель 1 250 м² в Трогир, Хорватия
Отель 1 250 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 250 м²
Замечательный 3*** отель в районе Трогира в 80 метрах от моря и пляжа с собственным пляжем. …
$3,43 млн
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Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 56
Кол-во ванных комнат 56
4-звездочный пляжный отель на продажу в роскошном пригороде Сплита с заполняемостью 75% 365 …
$23,08 млн
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Отель 505 м² в Трогир, Хорватия
Отель 505 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 505 м²
Уникальный многоквартирный дом с 10 апартаментами в аренду, расположенный всего в 50 м от га…
Цена по запросу
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Отель 460 м² в Трогир, Хорватия
Отель 460 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Цена упала с 750 000 евро до 700 000 евро! Апарт-отель на 6 апартаментов с бассейном на полу…
$1,21 млн
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Отель 244 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 244 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 244 м²
Отель из девяти номеров класса люкс в Сплите, на первой линии моря! Роскошный отель, строит…
$2,74 млн
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Отель 299 м² в Трогир, Хорватия
Отель 299 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Апарт-хаус с 5 апартаментами всего в 30 метрах от пляжа Слатина на полуострове Чиово (второй…
$749 954
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Отель 80 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 80 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 80 м²
Готовый туристический инвестиционный проект: полностью отремонтированный каменный дом с четы…
$740 766
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Отель 212 м² в Трогир, Хорватия
Отель 212 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Этот исключительный дом-апартаменты на берегу моря, выставленный на продажу на прекрасном ос…
$1,94 млн
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Отель 170 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 170 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 170 м²
Роскошный бутик-отель на продажу в старом городе Сплита – эксклюзивная собственность ЮНЕСКО …
Цена по запросу
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Отель 160 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 160 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Цена снизилась с 1 990 000 евро до 1 700 000 евро! Этот потрясающий бутик-отель расположен в…
Цена по запросу
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Отель 440 м² в Трогир, Хорватия
Отель 440 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Красивый люкс апарт-дом с бассейном, первая линия к морю и марине в маленькой рыбацкой дерев…
$2,29 млн
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Типы недвижимости в Grad Split

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