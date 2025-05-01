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Отели в Задаре, Хорватия

коммерческая недвижимость
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10 объектов найдено
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ в Grad Zadar, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
$1,49 млн
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Отель 1 299 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 299 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 299 м²
Роскошный 4-звездочный отель в лучшем месте Задара, всего в 800 метрах от прекрасных пляжей.…
$11,31 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 375 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 375 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 375 м²
Уникальная туристическая собственность на первой линии в районе Задара - отель с рестораном!…
$1,79 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель в одном из самых популярных районов Задара - в Борике!Прекрасный вид на мор…
$3,27 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Grad Zadar, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 30
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Отель расположен в привлекательном месте недалеко от моря, в элитной части города Задар. В …
$5,70 млн
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Отель 343 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 343 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
В окрестностях Задара, на расстоянии 600 метров от моря, мы рады предложить многоквартирный …
$1,48 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 648 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 648 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 1 648 м²
Уникальный новый курорт всего в 50 метрах от моря, состоящий из 6 вилл и 6 апартаментов в пе…
$5,69 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
АПАРТАМЕНТЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ, ХОРВАТИЯ. в Grad Zadar, Хорватия
АПАРТАМЕНТЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ, ХОРВАТИЯ.
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 182 м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$1,42 млн
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Этот просторный жилой дом расположен в известном элитном туристическом районе Дикло, Задар, …
$1,85 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 880 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 880 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 880 м²
Апарт-отель на берегу моря недалеко от Новальи и в нескольких минутах от самых красивых пляж…
$6,04 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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