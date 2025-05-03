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Отели в Новиграде, Хорватия

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5 объектов найдено
Отель 357 м² в Новиград, Хорватия
Отель 357 м²
Новиград, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Общая жилая площадь дома составляет 357 м2. Рельеф, на котором расположен дом, ровный и имее…
$830,743
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 26 929 м² в Новиград, Хорватия
Отель 26 929 м²
Новиград, Хорватия
Площадь 26 929 м²
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Очень привлекательный проект в Новиграде недалеко от Старого города …
$7,63 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 236 м² в Новиград, Хорватия
Отель 236 м²
Новиград, Хорватия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 236 м²
Многоквартирный дом в 650 м от моря в Новиграде, Истрия! На западном побережье Истрии находи…
$654,383
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 508 м² в Новиград, Хорватия
Отель 508 м²
Новиград, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 508 м²
Продается каменный дом с несколькими квартирами в Бртонигла, предназначенный для модернизаци…
$1,07 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 900 м² в Новиград, Хорватия
Отель 900 м²
Новиград, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
Отель и ресторан с бассейном в туристической зоне Новиград-Читтанова, в 5 км от моря. Это жи…
$2,60 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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