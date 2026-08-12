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Отели в Трогире, Хорватия

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коммерческая недвижимость
13
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11 объектов найдено
Отель 299 м² в Трогир, Хорватия
Отель 299 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Апарт-хаус с 5 апартаментами всего в 30 метрах от пляжа Слатина на полуострове Чиово (второй…
$749,954
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Отель 505 м² в Трогир, Хорватия
Отель 505 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 505 м²
Уникальный многоквартирный дом с 10 апартаментами в аренду, расположенный всего в 50 м от га…
Цена по запросу
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Отель 370 м² в Трогир, Хорватия
Отель 370 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Всего в 110 метрах от кристально чистых вод Адриатики, на очаровательном острове Чиово (полу…
$1,49 млн
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TekceTekce
Отель 1 250 м² в Трогир, Хорватия
Отель 1 250 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 250 м²
Замечательный 3*** отель в районе Трогира в 80 метрах от моря и пляжа с собственным пляжем. …
$3,43 млн
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Отель 330 м² в Трогир, Хорватия
Отель 330 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Замечательный дом на солнечной южной стороне полуострова Чиово в тихой бухте Маварштица, все…
$1,15 млн
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Отель 440 м² в Трогир, Хорватия
Отель 440 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Красивый люкс апарт-дом с бассейном, первая линия к морю и марине в маленькой рыбацкой дерев…
$2,29 млн
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Отель 400 м² в Трогир, Хорватия
Отель 400 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Цена упала! Предыдущая цена была 650 000 евро!Горячая распродажа!Гостевой дом с исключительн…
$680,472
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Отель 460 м² в Трогир, Хорватия
Отель 460 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Цена упала с 750 000 евро до 700 000 евро! Апарт-отель на 6 апартаментов с бассейном на полу…
$1,21 млн
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Отель 212 м² в Трогир, Хорватия
Отель 212 м²
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Этот исключительный дом-апартаменты на берегу моря, выставленный на продажу на прекрасном ос…
$1,92 млн
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Отель в Трогир, Хорватия
Отель
Трогир, Хорватия
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 45
Уникальное предложение! Новый с иголочки отель класса ЛЮКС в районе Трогира на ПЕРВОЙ ЛИНИИ …
Цена по запросу
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Отель 900 м² в Трогир, Хорватия
Отель 900 м²
Трогир, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 900 м²
www.biliskov.com  ID: 13918 Трогир Продается на набережной, в историческом центре города Т…
$4,15 млн
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