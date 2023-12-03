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Отели в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
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4 объекта найдено
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
€3,00 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Zedno, Хорватия
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,50 млн
в месяц
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,60 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
€2,20 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Типы недвижимости в Grad Trogir

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