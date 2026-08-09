Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплит
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Сплите, Хорватия

;
коммерческая недвижимость
17
магазины
4
Отель Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Отель 494 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 494 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 494 м²
Потрясающий отель, расположенный в одном из самых востребованных районов Сплита, всего в 5 м…
$2,97 млн
Оставить заявку
Отель 690 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 690 м²
Grad Split, Хорватия
Площадь 690 м²
Исключительная инвестиционная возможность ждет вас в сердце Сплита — туристическая собственн…
$5,15 млн
Оставить заявку
Отель 160 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 160 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Цена снизилась с 1 990 000 евро до 1 700 000 евро! Этот потрясающий бутик-отель расположен в…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Выгодное предложение!!! Продается отель в центре Сплита, всего в 200 метрах от дворца Диокле…
$2,82 млн
Оставить заявку
Отель 170 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 170 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 170 м²
Роскошный бутик-отель на продажу в старом городе Сплита – эксклюзивная собственность ЮНЕСКО …
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Отличный отель категории 4 звезды в самом центре Сплита! Выгодное расположение! Отель работа…
$4,62 млн
Оставить заявку
Отель в Grad Split, Хорватия
Отель
Grad Split, Хорватия
Количество спален 56
Кол-во ванных комнат 56
4-звездочный пляжный отель на продажу в роскошном пригороде Сплита с заполняемостью 75% 365 …
$23,08 млн
Оставить заявку
Отель 125 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 125 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 125 м²
Просторная туристическая недвижимость площадью 125 м2 продается в одном из самых эксклюзивны…
$903,484
Оставить заявку
Отель 80 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 80 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 80 м²
Готовый туристический инвестиционный проект: полностью отремонтированный каменный дом с четы…
$731,936
Оставить заявку
Отель 244 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 244 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 244 м²
Отель из девяти номеров класса люкс в Сплите, на первой линии моря! Роскошный отель, строит…
$2,74 млн
Оставить заявку
Отель 735 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 735 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 735 м²
Откройте для себя впечатляющий 5-звездочный апарт-отель, расположенный в престижном месте, в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель 137 м² в Grad Split, Хорватия
Отель 137 м²
Grad Split, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Цена упала с 800 000 евро до 700 000 евро! Редкая недвижимость для хорватского рынка недвижи…
$1,38 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти