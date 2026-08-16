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Отели в Городе Пуле, Хорватия

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коммерческая недвижимость
58
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54 объекта найдено
Отель 320 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 320 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Мини-отель с тремя отдельными апартаментами на двух этажах и подвалом в тихом рыбацком посел…
$622,971
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Отель 400 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 400 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Продается дом с 5 квартирами – ВИД НА МОРЕ!! Всего в 450 метрах от пляжа! Эта потрясающая не…
$1,14 млн
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Отель 600 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 600 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Прекрасное новое здание апарт-отеля в Премантуре, всего в 300 метрах от пляжей парка природы…
$1,04 млн
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Отель 234 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 234 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
Красиво отремонтированный 4-звездочный дизайн-отель в Фажане, всего в нескольких метрах от р…
$2,07 млн
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Отель 200 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 200 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Жилое здание с тремя квартирами и коммерческим помещением в самом центре Пулы, всего в 150 м…
$653,024
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Отель 460 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 460 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Цена упала на 500 000 евро! Старая цена была 1,5 миллиона евро!Срочная продажа! Горячая цена…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 700 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 700 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Красивый гостевой дом с видом на море на продажу в Баньоле, всего в 300 метрах от моря! Обща…
$2,36 млн
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Отель 225 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 225 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продажа недвижимости с 3 апартаментами в Вальбандоне, Фазана, всего в 1 км от пляжа и набере…
$628,411
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Отель 897 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 897 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 897 м²
Великолепный мини-отель 897 м2 с 9 апартаментами в Вальбандоне недалеко от Пулы всего в 900 …
Цена по запросу
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Отель 225 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 225 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 225 м²
Здание на продажу в самом центре Пулы, с видом на море!Площадь этажа примерно 45 м2  (п…
$628,411
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Отель 300 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 300 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Просторная недвижимость в Барбариге, Воднян, в 1,5 км от моря! Общая площадь 300 кв.м. Земел…
$854,325
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Отель 1 000 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 1 000 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 000 м²
Светлый мини-отель на 20 номеров всего в 200 метрах от моря в районе Пулы! Общая площадь 100…
$2,48 млн
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Отель 400 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 400 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Многоквартирный дом в тихом и востребованном месте района Пулы, Вели Вхр, в 2 км от моря! Пр…
$1,02 млн
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Отель 650 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 650 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 650 м²
Мини-отель в Перой всего в 600 метрах от моря с бассейном. Здание было построено в 90-х года…
$2,84 млн
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Отель 235 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 235 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается многоквартирный дом в Баньоле всего в 500 метрах от моря! Общая площадь 235 кв.м. …
$835,617
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Отель 332 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 332 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 332 м²
В самом центре Премантуры продается двухквартирный дом на 6 квартир. Дома спроектированы так…
$1,14 млн
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Отель 738 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 738 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 738 м²
Отличный мини-отель или пансион на продажу в Премантуре с прекрасным видом на море из каждой…
$1,78 млн
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Отель 280 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 280 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Многоквартирный дом у моря – Фажана! Расположенный недалеко от центра Фажаны, этот высококач…
$593,555
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Отель 315 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 315 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 315 м²
Продается дом из 5 квартир в Фажане всего в 600 метрах от моря, с видом на море! Общая площа…
$826,987
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Отель 280 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 280 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Семейная вилла на продажу в Банйоле (Волме), Истрия – 3 квартиры, 2 гаража, в шаговой доступ…
$902,626
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Отель 135 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 135 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Многоквартирный дом с бассейном всего в 250 метрах от моря в Стии, Пула! Чудесный пляж Вулка…
$653,547
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Отель 460 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 460 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 460 м²
Продается красивый жилой дом с бассейном всего в 250 метрах от моря! Из него открывается пре…
$1,90 млн
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Отель 283 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 283 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 283 м²
Квартирный дом с 5 квартирами на продажу в Лижняне, Пула, всего в 1 км от моря!Общая площадь…
Цена по запросу
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Отель 530 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 530 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Потрясающая туристическая недвижимость из 5 апартаментов в престижном районе Песчана Увала, …
$1,26 млн
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Отель 415 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 415 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 415 м²
Многоквартирный дом с бассейном и ландшафтным садом, примерно в 1,5 км от моря в районе Пулы…
$1,19 млн
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Отель 390 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 390 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Солидная недвижимость в Лижняне, с 3 просторными апартаментами и садом, примерно в 1,2 км от…
$1,03 млн
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Отель 420 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 420 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Многоквартирный дом недалеко от моря в Баньоле, отлично подходит для сдачи в аренду, всего в…
$1,14 млн
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Отель 414 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 414 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 414 м²
Замечательная апарт-вилла из 5 квартир с бассейном и видом на море в районе Медулина! Общая …
$1,49 млн
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Отель 450 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 450 м²
Город Пула, Хорватия
Площадь 450 м²
Особенный дом с четырьмя квартирами в Помере всего в 500 метрах от моря! Общая площадь 450 к…
$1,31 млн
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Отель 220 м² в Город Пула, Хорватия
Отель 220 м²
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Мини-отель с бассейном и отличной репутацией в районе Валбандон всего в 600 метрах от моря! …
$661,929
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