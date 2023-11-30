Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Город Пула
  5. Гостиницы, отели

Отели в Город Пула, Хорватия

коммерческая недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК в Город Пула, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ в Город Пула, Хорватия
ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ
Город Пула, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Продается уникальный отель в самом центре Пулы. Этот уютный отель предоставляет отличную …
€3,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти