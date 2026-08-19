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Отели в Супетаре, Хорватия

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель 469 м² в Супетар, Хорватия
Отель 469 м²
Супетар, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 469 м²
Отличная туристическая собственность на острове Брач, в популярном Супетре, связанном с мате…
$771,964
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Отель 450 м² в Супетар, Хорватия
Отель 450 м²
Супетар, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Цена упала! Старая цена была 1 650 000 евро, новая цена составляет 1 500 000 евро!Расположен…
$1,74 млн
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Отель 734 м² в Супетар, Хорватия
Отель 734 м²
Супетар, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 734 м²
Остров Брач, Супетар, Отель общей площадью 624м2, квартира 110м2 и двор 528м2.Подвал, цоколь…
$1,85 млн
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