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Отели в Городе Умаге, Хорватия

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Умаг
20
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21 объект найдено
Отель 646 м² в Умаг, Хорватия
Отель 646 м²
Умаг, Хорватия
Площадь 646 м²
С точки зрения институциональных активов, этот уникальный загородный комплекс на продажу в Л…
$1,15 млн
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Отель 1 067 м² в Умаг, Хорватия
Отель 1 067 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 067 м²
Бутик-отель категории 4**** звезды в районе Умага всего в 850 метрах от пляжей.Расстояние до…
$3,88 млн
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Отель 758 м² в Умаг, Хорватия
Отель 758 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 758 м²
В живописном регионе Буе, на полуострове Истрия, вас ждет уникальная возможность — семейный …
Цена по запросу
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Отель 820 м² в Умаг, Хорватия
Отель 820 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
База отдыха, гостиница, ресторан, апартаменты, кемпинг, земельный комплекс назначения Т1, Т2…
$2,52 млн
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Отель 468 м² в Умаг, Хорватия
Отель 468 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Гостевой дом в районе Умага в 1,5 км от моря! Общая площадь 468 кв.м. Земельный участок 1389…
$1,02 млн
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Отель 240 м² в Умаг, Хорватия
Отель 240 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
Уникальная недвижимость в Умаге, всего в 30 метрах от моря. Общая площадь 240 кв.м. Это заве…
$1,60 млн
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TekceTekce
Отель 240 м² в Умаг, Хорватия
Отель 240 м²
Умаг, Хорватия
Площадь 240 м²
Очаровательная традиционная вилла в районе Буйе, примерно в 4 км от центра Буе и в 10 км. от…
$1,38 млн
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Отель 200 м² в Умаг, Хорватия
Отель 200 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Выгодный дом в центре Умага, второй ряд от моря, всего в 100 метрах от воды! Этот особняк пр…
$634 576
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Отель 670 м² в Умаг, Хорватия
Отель 670 м²
Умаг, Хорватия
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 670 м²
Отель в районе Умага с видом на море! Общая площадь 670 кв.м. Отель построен в 2017 году и р…
$2,06 млн
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Отель 550 м² в Умаг, Хорватия
Отель 550 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Апарт-дом из 6 квартир с бассейном в районе Умаг всего в 2 км от моря. Общая площадь 550 кв.…
$853 241
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Отель 390 м² в Умаг, Хорватия
Отель 390 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 390 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЛЬКО В 130 МЕТРАХ ОТ МОРЯ В ИСТРИИРасположенный …
$1,83 млн
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Отель 800 м² в Умаг, Хорватия
Отель 800 м²
Умаг, Хорватия
Площадь 800 м²
Пансионат с рестораном у ворот курорта Кемпински 5***** в Савудрии! Общая площадь зданий – 8…
$2,06 млн
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Отель 262 м² в Умаг, Хорватия
Отель 262 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 262 м²
Апарт-хаус в районе Умаг ок. 3 км от моря! Общая площадь 262 кв.м. Земельный участок 798 кв.…
$838 704
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Отель в Умаг, Хорватия
Отель
Умаг, Хорватия
Проект ПОЛО-курорта в самом живописном районе Истрии - МОТОВУН! Расположенный на холме на вы…
$4,62 млн
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Отель 277 м² в Умаг, Хорватия
Отель 277 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
Продается дом из 4 квартир в аренду в Умаге, всего в 2 км от моря! Общая площадь 277 кв.м. З…
$630 694
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Отель 280 м² в Умаг, Хорватия
Отель 280 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Дом из 4 квартир в районе Матерада, Умаг, ок. 5 км от моря. Общая площадь 280 кв.м. Земельны…
$853 241
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Отель 380 м² в Умаг, Хорватия
Отель 380 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Апарт-отель с бассейном всего в 300 метрах от пляжа в районе Умаг! Общая площадь 380 кв.м. З…
$1,71 млн
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Отель 200 м² в Умаг, Хорватия
Отель 200 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
ИСТРА, УМАГ - Отремонтированный каменный дом с 4 квартирами, всего в 200 метрах от моря! Рас…
$747 489
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Отель 280 м² в Умаг, Хорватия
Отель 280 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Квартирный дом с 4 независимыми жилыми единицами на продажу в Умаге, расположенный в спокойн…
$875 964
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Отель 500 м² в Умаг, Хорватия
Отель 500 м²
Умаг, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 500 м²
Отель в Умаге, Истрия, 3 звезды на продажу: недавно отремонтированный семейный курорт площад…
$2,20 млн
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Отель 820 м² в Murine, Хорватия
Отель 820 м²
Murine, Хорватия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
Умаг, Туристический объект с потенциалом! Туристический объект - ресторан и жилые помещения…
$2,88 млн
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