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Купить коммерческую недвижимость в Греции

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4 328 объектов найдено
Склад 3 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 87 м²
€ 50,000
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
Офисв Acharavi, Греция
Офис
Acharavi, Греция
366 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4000 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
700 м²
€ 1,160,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
300 м²
€ 300,000
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
Коммерческая 1 комнатав Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,160,000
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 99 м²
€ 125,000
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of ​​99 s…
Коммерческая 1 комнатав Kato Agios Markos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Agios Markos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
Коммерческая 10 комнатв Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10 Количество комнат 365 м² 2 Этаж
€ 55,000
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
Отельв Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
410 м²
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
343 м²
€ 550,000
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
Отель 1 комнатав Амуди, Греция
Отель 1 комната
Амуди, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Район: Центр города
Коммерческая 9 комнатв Като Сталос, Греция
Коммерческая 9 комнат
Като Сталос, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Коммерческая 1 комнатав Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Бизнес имеет угловое расположение.…
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продажа - Бизнес 753 m² вАфинах.Pagrati Apartments - Sosou 16Великолепный комплекс, сос…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
580 м²
€ 2,000,000
Продаётся здание которое состоит из 3 коммерческих помещений на первом этаже и из 3 квартир …
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
811 м²
€ 1,100,000
Объект расположен в районе Неа Кифисия, в 15 км к северо-востоку от центра Афин, у подножия …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 500 м²
€ 700,000
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
Коммерческаяв периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
490 м²
€ 1,390,000
Продается 4-х этажная коммерческая недвижимость в центре Ираклиона! Здание постоянно сдано в…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
1 350 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
623 м²
€ 600,000
Продается бизнес площадью 623 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Продается…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
525 м²
€ 1,600,000
Предлагается на продажу здание общей площадью 525 кв.м. с прилегающим участком 600 кв.м. Инф…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
980 м²
€ 2,250,000
Предлагается на продажу 4-этажное здание в Афинах, в центре города недалеко от площади Амери…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 600,000
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
111 м²
€ 430,000
Предлагается на продажу офисное помещение 111,5 кв.м., расположенное на 7 этаж, очень светло…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
273 м²
€ 490,000
Предлагается на продажу здание в районе Кастелла , ПирейОбъект состоит из трёх апартаментов

Регионы с недвижимостью на продажу

в Крит
в demos kassandras
в Municipality of Thessaloniki
в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
в Салоники
в District of Heraklion
в Ираклион
в demos kerkyras
в Корфу
в Катерини
в Эгейских островов
в Kavala Prefecture
в Кавала
в Фессалии и Центральной Греции
в Municipality of Piraeus
в Пирей
в The Municipality of Sithonia
в Thessaloniki Municipal Unit
в District of Agios Nikolaos
в Municipality of Larissa

Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Греция – страна на Балканском полуострове, где каждый город так или иначе напоминает о наследии древней культуры. При этом ходят даже легенды об уникальной жизнерадостности греков, которые готовы превратить отдых каждого своего гостя в праздник. Местное правительство только поддерживает эту инициативу, вкладывая в развитие туризма космические суммы.

Афины – столица Греции – пожалуй, один из красивейших городов, кладезь памятников истории и архитектуры. Именно здесь зарождались Олимпийские игры, появлялись первые театры, философы и мыслители. Поэтому не удивительно, что именно эта страна стала одной из самых посещаемых в мире.

Греческая Республика омывается шестью морями: Эгейским (Икарийским и Фракийским) морем на востоке, Ионическим на западе, Критским и Средиземным на юге. Благоприятный климат и богатая история страны неизменно привлекают многочисленных туристов каждый год и обеспечивает стабильный интерес инвесторов к этому острову. Купить квартиру в Греции можно и для постоянного проживания, и для сдачи в аренду. Покупка недвижимости здесь всегда считалась выгодной инвестицией в будущее. Даже во времена экономического кризиса спрос на квартиры в первой и второй береговой линии практически не снизился. При этом апартаменты в аренду в Греции можно найти на любой вкус и кошелек. Виллы на береговой кромке для тех, кто любит уединение, квартиры в центральном регионе страны для тех, кто любит ночную жизнь и доступное жилье в гостиницах и отелях для семейного отдыха. В любом случае, древняя Эллада не оставит равнодушным и придется по душе каждому.

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