ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
Кавала
Коммерческая недвижимость в Кавала, Греция
Тасос
7
Лименария
3
Очистить
78 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
Рекомендовать
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
12
12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с AC
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11350 - Business FOR SALE в Тасос Лименас за €70.000 . Этот меблированный …
€70,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER STORE FOR SALE 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists o…
€250,000
Рекомендовать
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
87 м²
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
€50,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
99 м²
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of 99 s…
€125,000
Рекомендовать
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10
365 м²
2
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
€55,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
50 м²
3
CENTER Office for sale 50 sq.m. It consists of a reception area and two more separate areas,…
€107,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
50 м²
Kavala, Center: Opportunities For sale BRANDED RESTAURANT BUSINESS, in operation for many ye…
€45,000
Рекомендовать
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
1
56 м²
3
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 150.000€ (Listing No LA196). A…
€150,000
Рекомендовать
Коммерческая
Kavala Prefecture, Греция
35 м²
Business for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 40.000€ (Listing No 2040). Anot…
€40,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
175 м²
Kavala, exclusively from our office FOR SALE FOCUS Business in a unique location in front of…
€120,000
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
125 м²
5
Кавала, Центр: Офис на продажу в привилегированном месте 125 кв.м. на 5 этаже с индивидуальн…
€310,000
Рекомендовать
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC
Kavala Prefecture, Греция
14
14
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Марион, Греция
9
7
Код недвижимости: 11146 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Marion для € 750.000. Это 450 кв.…
€750,000
Рекомендовать
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
52 м²
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
€45,000
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Калирахис, Греция
Property Code: 11112 - Business FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis for €230.000. This 95 s…
€230,000
Рекомендовать
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
15
4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
Рекомендовать
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
55 м²
1
Kavala, Center: Office for sale in a very privileged part of the market. 55 gross and 48 s…
€85,000
Рекомендовать
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
21
481 м²
3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
€1,40 млн
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
250 м²
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
€250,000
Рекомендовать
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
6
450 м²
2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
€450,000
Рекомендовать
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
11
650 м²
3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
€1,75 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с Spalni
Неа-Перамос, Греция
18
484 м²
4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
€750,000
Рекомендовать
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
17
724 м²
7
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
130 м²
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
€110,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
75 м²
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
€50,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Palio, Греция
1
107 м²
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
€55,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Кавала
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL