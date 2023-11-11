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Коммерческая недвижимость в Кавала, Греция

Тасос
7
Лименария
3
78 объектов найдено
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
Инвестиционная 12 спален в Потос, Греция
Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с AC в Тасос, Греция
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с AC
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11350 - Business FOR SALE в Тасос Лименас за €70.000 . Этот меблированный …
€70,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER STORE FOR SALE 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists o…
€250,000
Склад 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
€50,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 99 м²
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of ​​99 s…
€125,000
Коммерческая 10 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 10
Площадь 365 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
€55,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Офис 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 3
CENTER Office for sale 50 sq.m. It consists of a reception area and two more separate areas,…
€107,000
Коммерческая 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Kavala, Center: Opportunities For sale BRANDED RESTAURANT BUSINESS, in operation for many ye…
€45,000
Офис 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 150.000€ (Listing No LA196). A…
€150,000
Коммерческая в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 35 м²
Business for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 40.000€ (Listing No 2040). Anot…
€40,000
Коммерческая 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 175 м²
Kavala, exclusively from our office FOR SALE FOCUS Business in a unique location in front of…
€120,000
Офис 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5
Кавала, Центр: Офис на продажу в привилегированном месте 125 кв.м. на 5 этаже с индивидуальн…
€310,000
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC в Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC
Kavala Prefecture, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
€1,20 млн
Коммерческая 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Скала Марион, Греция
Коммерческая 9 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Марион, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Код недвижимости: 11146 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Marion для € 750.000. Это 450 кв.…
€750,000
Инвестиционная с гаражом, с хранение в Тасос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
€45,000
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с садом в Скала Калирахис, Греция
Коммерческая с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Калирахис, Греция
Property Code: 11112 - Business FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis for €230.000. This 95 s…
€230,000
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
Офис 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
  Kavala, Center: Office for sale in a very privileged part of the market. 55 gross and 48 s…
€85,000
Отель 21 комната в Скала Потамиас, Греция
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 21
Площадь 481 м²
Этаж 3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
€1,40 млн
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
€250,000
Отель 6 комнат в Sotiras, Греция
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Этаж 2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
€450,000
Отель 11 комнат в Скала Потамиас, Греция
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 11
Площадь 650 м²
Этаж 3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
€1,75 млн
Отель 18 комнат с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Отель 18 комнат с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
€750,000
Отель 17 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 17
Площадь 724 м²
Этаж 7
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
€1,20 млн
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
€110,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
€50,000
Склад 1 комната в Palio, Греция
Склад 1 комната
Palio, Греция
Комнаты 1
Площадь 107 м²
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
€55,000

Типы недвижимости в Кавала

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
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