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Коммерческая недвижимость в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
9 объектов найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Отель 1 комната с furnishings в Лутра Ореас Еленис, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 415 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€1,89 млн
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Lecheo, Греция
Отель 16 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
€850,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галатаки, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галатаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€500,000

Типы недвижимости в Municipality of Corinth

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