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Коммерческая недвижимость в Municipality of Corinth, Греция

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Municipal Unit of Corinth
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6 объектов найдено
Коммерческое помещение в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая недвижимость на первом этаже площадью 184 кв.м. на продажу в востребованном при…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение 270 м² в Асос, Греция
Коммерческое помещение 270 м²
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
$524,414
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TekceTekce
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ в Municipality of Corinth, Греция
ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПЕРИЯЛИ, ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУ 600m2, Комплекс из пятнадцати автономных квартир в аренду в непос…
$938,794
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Агентство
Sideris Real Estate
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Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код собственности: 581758 - Maisonette FOR SALE в Лутраки-Перачорской Истмии за 350 000 евро…
$438,713
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Коммерческое помещение 135 м² в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение 135 м²
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Имущественный кодекс: 581755 - Дом для продажи в Лутраки-Перачорской Истмии за € 450 000. Эт…
$438,713
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