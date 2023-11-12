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Коммерческая недвижимость в Полийирос, Греция

отели
13
36 объектов найдено
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Metamorfosi, Греция
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Отель 8 спален в Полийирос, Греция
Отель 8 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 200 кв. ме…
€2,00 млн
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Полийирос, Греция
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Полийирос, Греция
Комнаты 26
Площадь 8 000 м²
Этаж -1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€4,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Metamorfosi, Греция
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Metamorfosi, Греция
Площадь 210 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
€1,000,000
Отель в Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
Площадь 210 м²
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
€1,000,000
Коммерческая 14 спален в Полийирос, Греция
Коммерческая 14 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 593 м²
Property Code: HPS926 - Building FOR SALE in Poligiros Taxiarchis for €1.275.000. This 593 s…
€1,28 млн
Отель 26 спален в Полийирос, Греция
Отель 26 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 26
Площадь 8 000 м²
Property Code: HPS63 - Hotel FOR SALE in Sithonia Center for €4.500.000 . This 8000 sq. m. …
€4,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€1,000,000
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
€850,000
Коммерческая 1 спальня с бассейном, с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 спальня с бассейном, с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается великолепный вид на лес…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Psakoudia, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Psakoudia, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 800 кв.м., расположенная в живописном приморском …
€1,80 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3х этажный магазин на центральной трассе Халкидиков.Здание состоит из полуподвала …
€370,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 230 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу здание под бизнес, площадью 5230 кв.м, в пригороде Салоник. Здание с…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Геракини, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание, подходящее для коммерческой эксплуатации, на полуострове Ситон…
€750,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Предлагается помещение под офис площадью 50 кв.м. в Халкидиках по 80.000 евро. Офис находитс…
€80,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается помещения под магазин площадью 100 кв.м. на первом этаже. Магазин находится в Халк…
€230,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Olynthos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Olynthos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 115 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 2115 кв.м на полуострове Халкидики. Здание вмещает…
€490,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Геракини, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Геракини, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Геракини, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под бизнес. Помещение расположено на центральной дороге, напротив крупно…
€60,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в крупном городе п-ова Ситония, Халкидики. Бизнес построе…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Olynthos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Olynthos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное помещение 300 кв.м, между п-ми Ситонии и Кассандры для коммерческой эк…
€450,000
Коммерческая 3 комнаты с furnishings в Vatopedi, Греция
Коммерческая 3 комнаты с furnishings
Vatopedi, Греция
Комнаты 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продаётся комплекс из четырёх таунхаусов на полуострове Ситония, регион Халкидики. Площадь к…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
€160,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Taxiarchis, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Taxiarchis, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 580 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 182 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Недвижимость п…
€180,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€580,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vatopedi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vatopedi, Греция
Комнаты 1
Площадь 363 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€950,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Центр ПолигираМагазин и две квартиры общая площадь 240 кв.м.Данный объект можно переделать в…
€180,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 440 м²
Количество этажей 4
Недостроенное здание площадью 1440 кв.м. 4 жилых этажа + подвал, земельный участок 540 кв.м.…
€340,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Полийирос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение 210 кв.м. на полуострове Ситония. Помещение функционирует к…
€1,000,000
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