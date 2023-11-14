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Коммерческая недвижимость в Лутра-Эдипсу, Греция

отели
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5 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
Отель 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 2-х этажный отель площадью в 390 кв.м в районе Лутра Эдипсос, состоя…
€200,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
€470,000
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