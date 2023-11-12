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Municipality of Rhodes
Коммерческая недвижимость в Municipality of Rhodes, Греция
Родос
21
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22 объекта найдено
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pylonas, Греция
1
854 м²
2
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
€4,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Критика, Греция
1
800 м²
1
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
€360,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
420 м²
1
Продается бизнес 420 кв.м на острове Родос. Состоит из одного подвального помещения 170 кв.м…
€420,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
500 м²
1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
150 м²
1
В старом районе города родос, продаётся бизнес 150 кв.м состоящий из трёх квартир и магазина…
€370,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
847 м²
1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
885 м²
1
Продается 3-этажное здание площадью 885 кв.м. на участке 694 кв.м в самом престижом туристич…
€2,90 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1 300 м²
1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1 260 м²
1
На продажу здание 1260 кв.м на стадии строительства в близи от центра города Родос. Здание с…
€800,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
2 000 м²
1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
3 000 м²
1
На продажу здание 3000 кв.м которое состоит из готовых торговых помещений 840 кв.м на первом…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koskinou, Греция
1
4 800 м²
1
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
1
1 300 м²
1
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
1
700 м²
1
Продаётся 4-х этажное здание 700 кв.м на острове Родос которое состоит из 10 квартир от 30 д…
€3,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
1
270 м²
1
На продажу двух-этажное здание 270 кв.м из 6-ти квартир от 36 до 53 кв.м, которыесостоят из …
€580,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаханья, Греция
1
200 м²
1
На продажу проект из 4-х каменных домов на стадии строительства, участок 3120 кв.м. Дома рас…
€440,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
3 450 м²
1
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
€6,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Фалираки, Греция
1
640 м²
1
Предлагается жилой комплекс состоящий из четырёх двухуровневых коттеджей площадью 160кв.м ка…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Линдос, Греция
1
3 600 м²
1
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
€5,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
1
383 м²
1
Предлагается инвестиционный объект в на острове Родос в пешей доступности от Порта Объект со…
€920,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
2 200 м²
1
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город, с furnishings
Фалираки, Греция
84
3 600 м²
1
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
€3,00 млн
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