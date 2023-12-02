Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Муниципалитет Тассос

Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Тассос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая в Айос-Георгиос, Греция
Коммерческая
Айос-Георгиос, Греция
Property Code: 1628 - Business FOR SALE in Thasos Glyfada for €1.500.000. This 4980 sq. m. B…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти