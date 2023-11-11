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Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии
Коммерческая недвижимость в Македонии и Фракии, Греция
Municipal unit of Stavroupoli
9
Ampelokipi - Menemeni Municipality
8
Neoi Epivates
8
Trilofos
8
Муниципалитет Пелла
8
Яница
8
Chalcedon
7
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
7
Panorama Municipal Unit
7
Peristasi
7
Serres Municipality
7
Сере
7
Тасос
7
Municipal unot of Polichni
6
Neo Rysio
6
Pylaia Municipal Unit
6
Triandria Municipal Unit
6
Килкис
6
Муниципалитет Килкис
6
Agios Pavlos Municipal Unit
5
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1 329 объектов найдено
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Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
-1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
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Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
2
800 м²
Здание на продажу общей площадью 800 квадратных метров. 2 этажа с отдельными входами.Первый …
€470,000
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Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
398 м²
€730,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
€590,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
89 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1
250 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
10
10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
4
4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
230 м²
1
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках
€160,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
Рекомендовать
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
6
4
300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1
260 м²
1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Салониках
€130,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
1
270 м²
1
Продается бизнес площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€120,000
Рекомендовать
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
21
1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 22 спальни
Неа-Потидея, Греция
22
14
1 200 м²
Код недвижимости: HPS4162 - ПРОДАЖА зданий в Мудании Неа Потидайя за €1.150.000 . Это меблир…
€1,15 млн
Рекомендовать
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
27 м²
Объект расположен по адресу Leonida Iasonidou 5, в центре города в Салоники. В пешей доступн…
€100,000
Рекомендовать
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
130 м²
1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
2
3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
10
10
3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
10
10
2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
6
4
2 Maiosnettes на угловой части в процветающем городе Пефкохори Халкидики с отличным выгодным…
€614,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
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