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Коммерческая недвижимость в Аттика, Греция

Neo Psychiko
13
Увы
13
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
12
Municipality of Saronikos
9
Vari Municipal Unit
8
Пеания
8
Неа-Макри
7
Municipality of Dafni - Ymittos
6
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829 объектов найдено
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 240 м²
Магазин расположен в районе Зографу. Первый этаж 156 кв.м.Лофт 84 кв.м.Посадочная рампаОбнар…
€480,000
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 306 м²
Магазин расположен в районе Палео Фалиро. Первый этаж 106 кв.м.Подвал 106 кв.м.Мансарда 94 к…
€420,000
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 225 м²
Магазин расположен в районе Агия Параскеви. Первый этаж 155 кв.м.Подвал 52 кв.м.Склад 18 кв.…
€460,000
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 547 м²
Магазин расположен в районе Неа Смирни. Сдан в аренду до 01.2028.Подвальное помещение одноме…
€560,000
Коммерческая с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Площадь 375 м²
Магазин расположен в районе Илиуполи. Парковка на 4 местаСдан в аренду до 01.2025 Плоское од…
€740,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
Отель 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
Другое 3 спальни в Chaidari, Греция
Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 340 м²
€420,000
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 250 м²
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
Отель 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
€127,000
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 21 кв.м в историческом центре Афин
€120,000
Отель с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 600 м²
Здание расположено в районе Полигоно. Анализ имущества помещений. Подвал 33 кв.м.Хозяйственн…
€1,05 млн
Отель 5 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 5 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается здание площадью 200 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€480,000
Отель 4 спальни с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€1,05 млн
Отель 6 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается здание площадью 350 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€655,000
Отель 6 спален с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€800,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 999 м²
Продается здание площадью 999 кв.м в Афинах. Продается здание общей площадью 999 кв.м. на уг…
€1,000,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 810 м²
Продается здание площадью 810 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление. В здании расположен л…
€1,50 млн
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 380 м²
Здание расположено в районе Пирей Здание сохранилось
€575,000
Отель с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 560 м²
Здание находится в районе Маруси
€600,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 316 кв.м в Афинах. Продается коммерческое помещение в Калифее.Поме…
€300,000
Офис с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Офис с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Площадь 67 м²
Расположен в центре Мелиссии. Аккуратная комната. Слишком яркий. Огромные окна повсюду. Спер…
€250,000
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Площадь 391 м²
Продается пятиэтажное офисное здание . Здание состоит из пяти офисных помещений. Здание расп…
€617,000

Типы недвижимости в Аттика

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