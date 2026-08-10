Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Аттике, Греция

;
Афины
9
Municipality of Athens
9
28 объектов найдено
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция. в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Premium Premium
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви Цена …
$2,53 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
DC Constructions
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Отельный номер 25 м² в Municipality of Athens, Греция
Отельный номер 25 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 25 м²
Инвестиции в недвижимость Афин: бутик‑отель Socio Central и программа Golden Visa для получе…
$288,284
Оставить заявку
Готовый бизнес 25 м² в Municipality of Athens, Греция
Готовый бизнес 25 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 25 м²
Инвестиции в недвижимость Афин: бутик‑отель Socio Central и программа Golden Visa для получе…
$288,284
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 1 000 м² в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На …
$3,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 2 415 м² в Municipality of Oropos, Греция
Отель 2 415 м²
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со …
$3,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 354 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 354 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 354 м²
Продается отель площадью 354 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева в…
$4,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 2 200 м² в Municipality of Glyfada, Греция
Отель 2 200 м²
Municipality of Glyfada, Греция
Площадь 2 200 м²
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с п…
$35,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 2 300 м² в Municipality of Zografos, Греция
Отель 2 300 м²
Municipality of Zografos, Греция
Площадь 2 300 м²
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 950 м² в Марафон, Греция
Отель 950 м²
Марафон, Греция
Количество спален 12
Площадь 950 м²
Продается отель площадью 950 кв.м в Аттике. Отель расположен на 4уровнях. Первый этаж состои…
$1,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коммерческое помещение 412 м² в Municipality of Peristeri, Греция
Коммерческое помещение 412 м²
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$780,795
Оставить заявку
Отель 2 250 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 2 250 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 250 м²
Гостиница состоит из 47 номеров
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 600 м² в Анависос, Греция
Отель 1 600 м²
Анависос, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 4 022 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 022 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 022 м²
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель …
$29,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 4 000 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 000 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предла…
$29,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 000 м² в периферия Аттика, Греция
Отель 1 000 м²
периферия Аттика, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на островах Греции. Гостиница имеет угловое расположени…
$1,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 300 м² в Метана, Греция
Отель 1 300 м²
Метана, Греция
Площадь 1 300 м²
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
$7,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Офис 67 м² в Municipality of Penteli, Греция
Офис 67 м²
Municipality of Penteli, Греция
Площадь 67 м²
Расположен в центре Мелиссии. Аккуратная комната. Слишком ярко. Огромные окна повсюду. Фасад…
$261,687
Оставить заявку
Коммерческое помещение 100 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческое помещение 100 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
TZ -38 Коммерческий Проект T-Z 38 расположен в Пирее, на стыке районов Пирей и Нео Фалир…
$271,413
Оставить заявку
Склад 85 м² в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Склад 85 м²
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Площадь 85 м²
Инвестиционная недвижимость. Сдается в аренду с доходностью более 7% 2 магазина на первом …
$136,077
Оставить заявку
Инвестиционная 470 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная 470 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
$1,83 млн
Оставить заявку
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 440
$168,02 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 м² в Municipality of Kifisia, Греция
Коммерческое помещение 2 м²
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
$5,02 млн
Оставить заявку
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 532
$167,09 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 2 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 м²
Замечательная собственность! Уникальный - со многими преимуществами !!! Сохранимое здание в …
$3,56 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 552 м² в Municipality of Marousi, Греция
Коммерческое помещение 552 м²
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 552 м²
$2,09 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 320 м² в Municipality of Penteli, Греция
Коммерческое помещение 320 м²
Municipality of Penteli, Греция
Площадь 320 м²
Property of very good construction on a very good road of Vrilissia. Promotional and comfort…
$622,816
Оставить заявку
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 300
$176,43 млн
Оставить заявку
Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
$1,31 млрд
Оставить заявку

Типы недвижимости в Аттике

отели
Realting.com
Перейти