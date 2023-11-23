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Коммерческая недвижимость в Крит, Греция

District of Heraklion
151
Ираклион
151
District of Agios Nikolaos
62
Ханья
38
Лимин-Херсонису
31
Айос-Николаос
25
Малия
18
Ретимнон
17
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337 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первом этаже в Агиос Николаос. Площадь магазина составляет 82 кв.м, и и…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 19
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 15 спален в Mylopotamos Municipality, Греция
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
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Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес в Акротири, Ханья.На участке 1500 кв.м. Продается бизнес, состоящий из 1 ме…
€2,67 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель в Като Сталос, Греция
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
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Коммерческая 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Koutouloufari, Греция
Коммерческая 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
Комнаты 6
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Фантастическая инвестиционная возможность: Шесть уютных квартир площадью 162 м2 на первом эт…
€249,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Malevizi, Греция
Коммерческая 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
Комнаты 15
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kato Gouves, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилой комплекс в Ираклионе, Крит.Он состоит из 2 этажей, 360 кв м на…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 586 м²
Количество этажей 1
Комплекс апартаментов площадью 2.586 кв.м на продажу в Ситии. Данный комплекс построен на уч…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Стерне, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Стерне, Греция
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья.На участке 1000 кв.м. на продажу 2 виллы и 4 апартамента о…
€1,82 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Драмиа, Греция
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
Комнаты 67
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Ретимно, Крит.На участке 400 кв.м. недвижимость для продажи с лицензией на…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ageliana, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ageliana, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 308 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается новый комплекс с 47 мезонетами на берегу моря, в Панормосе или регио…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ханья, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Като Сталос, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Като Сталос, Греция
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
€855,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель в Ханья, Греция
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
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Коммерческая 29 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Drapanias, Греция
Коммерческая 29 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
Комнаты 29
Площадь 942 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
€3,55 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kournas, Греция
Коммерческая 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kournas, Греция
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес, состоящий из 2 мезонетов.На участке 287 кв.м. в стадии строительства 2 нез…
€520,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 2 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Oasi, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Oasi, Греция
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес из двух независимых квартир в Ханье. На участке 125 кв.м. Продаются 2 кварт…
€355,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город в Ханья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 65 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kampani, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
Комнаты 17
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 54
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неон-Хорион, Греция
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лимин-Херсонису, Греция
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 20
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 10 спален в Тавронитис, Греция
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
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