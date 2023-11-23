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Коммерческая недвижимость в Крит, Греция
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337 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
82 м²
1
Продается магазин на первом этаже в Агиос Николаос. Площадь магазина составляет 82 кв.м, и и…
€120,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
5
266 м²
3
Продается бизнес площадью 266 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 19 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
19
700 м²
1
Продается комплекс вилл в Вамосе.На участке 1315 кв.м. продается комплекс из 5 вилл 700 кв.м…
€2,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
15
15
1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
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Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
9
400 м²
3
Продается бизнес в Акротири, Ханья.На участке 1500 кв.м. Продается бизнес, состоящий из 1 ме…
€2,67 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
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Коммерческая 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
6
162 м²
5
Фантастическая инвестиционная возможность: Шесть уютных квартир площадью 162 м2 на первом эт…
€249,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 15 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Malevizi, Греция
15
480 м²
1
Продается бизнес площадью 480 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Gouves, Греция
1
360 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс в Ираклионе, Крит.Он состоит из 2 этажей, 360 кв м на…
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната
Сития, Греция
1
2 586 м²
1
Комплекс апартаментов площадью 2.586 кв.м на продажу в Ситии. Данный комплекс построен на уч…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Стерне, Греция
9
500 м²
1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья.На участке 1000 кв.м. на продажу 2 виллы и 4 апартамента о…
€1,82 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
67
1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город
Xiro Chorio, Греция
1
110 м²
1
Продажа бизнеса в Ретимно, Крит.На участке 400 кв.м. недвижимость для продажи с лицензией на…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ageliana, Греция
1
4 308 м²
1
На продажу предлагается новый комплекс с 47 мезонетами на берегу моря, в Панормосе или регио…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
9
570 м²
1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1 179 м²
1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната
Sisi, Греция
1
700 м²
1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
700 м²
1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Като Сталос, Греция
9
300 м²
1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
€855,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
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Коммерческая 29 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Drapanias, Греция
29
942 м²
1
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объек…
€3,55 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kournas, Греция
4
174 м²
1
Продается бизнес, состоящий из 2 мезонетов.На участке 287 кв.м. в стадии строительства 2 нез…
€520,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 2 комнаты с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Oasi, Греция
2
110 м²
1
Продается бизнес из двух независимых квартир в Ханье. На участке 125 кв.м. Продаются 2 кварт…
€355,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город
Ханья, Греция
1
65 м²
1
Продается бизнес площадью 65 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город
€170,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
17
850 м²
1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неон-Хорион, Греция
5
377 м²
1
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
1
335 м²
1
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
€1,20 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
10
10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
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