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Realting.com
Греция
Коммерческая
Фессалии и Центральной Греции
Коммерческая недвижимость в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Municipality of Larissa
47
Лариса
47
Лептокарья
32
Муниципалитет Халкиде
25
Халкис
25
Муниципалитет Истия-Айдипсос
11
Литохоро
8
Волос
5
Лутра-Эдипсу
5
Муниципалитет Дельфи
4
Амаринтос
3
Василикон
3
Неа-Артаки
3
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108 объектов найдено
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Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
30
800 м²
5
Продается отель площадью 800 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,70 млн
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Отель 36 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
36
2 700 м²
4
Продается отель площадью 2700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
€3,50 млн
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Коммерческая 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
6
3
180 м²
1
Продается бизнес площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€210,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
2
67 м²
2
Продается бизнес площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€130,000
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Отель 50 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
50
1 630 м²
4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница располагает 50 но…
€2,20 млн
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Отель 23 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
23
900 м²
3
Продается трехэтажная гостиница площадью 900 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. …
€800,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Виниан, Греция
1
1 200 м²
1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
€800,000
Рекомендовать
Отель 7 спален
Скиатос, Греция
7
6
183 м²
Код недвижимости: 1472 - ПРОДАЕТСЯ 7 Пространства, Отель общей площадью 183 кв.м, уровни 2 S…
€790,000
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Производство
Сикамино, Греция
17 000 м²
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
€950,000
Рекомендовать
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Рекомендовать
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
€65,000
Рекомендовать
Коммерческая
Трикала, Греция
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
€610,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с furnishings
Ambelochori, Греция
4
550 м²
2
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
€540,000
Рекомендовать
Отель 41 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
41
1 650 м²
3
Продается гостиница площадью 1650 кв.м в регионе Пиерия. Трехэтажная гостиница вмещает 41 но…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 28 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
28
765 м²
3
Предлагается на продажу гостиница площадью 750 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница находится в …
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
320 м²
1
Продается бизнес на первой береговой линии в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой …
€1,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
1
11 000 м²
1
Продается здание под бизнес у самой кромки моря Олимпийской ривьеры. Первый этаж здания функ…
€2,40 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
1 920 м²
3
Продается гостиница общей площадью 1920 кв.м. на окраине курортного городка популярного свои…
€700,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Писсонас, Греция
1
250 м²
1
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
€210,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
1
600 м²
1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
€750,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
1
105 м²
1
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
€340,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
2
400 м²
1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
€221,000
Рекомендовать
Отель 33 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Anilio, Греция
33
900 м²
3
Трехзвездочный гостиничный комплекс находится в живопистном месте на Востоке Пилиона. Развит…
€3,80 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
1
260 м²
1
Продается помещение площадью 300 кв.м. в популярном курортном городке Пиерии. Помещение нахо…
€600,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
62 м²
1
Магазин на набережной курортного городка Катерини площадью 62 кв.м. Магазин состоит из едино…
€165,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лептокарья, Греция
1
100 м²
1
Продается помещение под бизнес площадью 100 кв.м. в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. П…
€145,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
1
1 370 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
90 м²
1
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
€170,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
570 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
€450,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
250 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
€280,000
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Типы недвижимости в Фессалии и Центральной Греции
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