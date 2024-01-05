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Realting.com
Греция
Коммерческая
Неос-Мармарас
Коммерческая недвижимость в Неос-Мармарас, Греция
отели
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16 объектов найдено
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Отель 13 спален
Неос-Мармарас, Греция
13
13
650 м²
€950,000
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Отель 32 спальни
Неос-Мармарас, Греция
32
32
2 500 м²
€5,00 млн
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Отель 38 спален
Неос-Мармарас, Греция
38
1 400 м²
Property Code: HPS496 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.800.000 . This 1400 …
€4,00 млн
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Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
15
640 м²
1
For sale hotel of 640 sq.meters in Sithonia, Chalkidiki. The hotel has one level. A view of …
€1,000,000
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 13 комнат
Неос-Мармарас, Греция
13
350 м²
1
Продается мини-гостиница на втором "пальце" п-ова Халкидики, Ситонии. Площадь гостиницы сост…
€500,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
95 м²
1
Предлагаются на продажу два рядом стоящих помещения для бизнеса. Помещения находятся всего в…
€165,000
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
720 м²
1
В горном поселке полуострова Ситония продается гостиница с великолепным видом на море. Гости…
€1,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
1
685 м²
2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€1,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
90 м²
1
Продается магазин площадью 90 кв.м на первом этаже п-ова Ситония. Магазин состоит из одного …
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
130 м²
1
Продается бизнес в курортном поселке большой проходимости. Бизнес состоит из одного помещени…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
330 м²
3
Продаётся гостиница площадью 330 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с бассейном
Неос-Мармарас, Греция
1
325 м²
2
Продаётся гостиница площадью 325 кв.м. на полуострове Ситония. Гостиница находится в одном и…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
1
450 м²
3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
1
1 100 м²
1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
€1,40 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
1 350 м²
1
На продажу выставлен отельный комплекс, расположенный на первой береговой линии от моря. Оте…
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
1
420 м²
1
Продается бизнес, состоящий из трёх таунхаусов по 100 кв.м каждый и двух квартир по 60 кв.м.…
€1,55 млн
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Агентство
Grekodom Development
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