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Коммерческая недвижимость в Салониках, Греция

4 объекта найдено
Отель 638 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 638 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 13
Площадь 638 м²
Количество этажей 6
Продается отель площадью 638 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. У объекта е…
$2,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Магазин 696 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин 696 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 696 м²
Розничный магазин общей площадью 696,18 кв.м. Он состоит из первого этажа площадью 265,01 кв…
$354,054
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Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74,250
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Инвестируйте в будущее, где роскошь встречается с прогрессом! в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестируйте в будущее, где роскошь встречается с прогрессом!
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 393 м²
Количество этажей 4
Элитная инвестиционная возможность в престижном районе Салоник. Представляем уникальный о…
$818,187
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