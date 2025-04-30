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Коммерческая недвижимость в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
3
Thessaloniki Municipal Unit
7
7 объектов найдено
Отель 850 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 850 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м., расположенная западнее от центра в городе Салоник…
$1,90 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Инвестиционная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
$14,160
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Отель 638 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 638 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 13
Площадь 638 м²
Количество этажей 6
Продается отель площадью 638 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. У объекта е…
$1,99 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74,250
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Инвестиционная в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
$15,249
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Коммерческое помещение в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Thessaloniki, Греция
Теннисный клуб. 9 теннисных кортов. Полезная комната. Гим. Частный проект в пригороде Плагиа…
$3,98 млн
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Магазин 696 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин 696 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 696 м²
Retail store with a total surface of 696.18 sq.m. It comprises of a 265.01 sq.m. ground floo…
$336,583
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