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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Аристотеля, Греция

Иерисос
15
24 объекта найдено
Отель 10 комнат в Nea Roda, Греция
Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Этаж 3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Пиргадикия, Греция
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Пиргадикия, Греция
Площадь 600 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 23 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Новостройка, Автостоянка…
€1,95 млн
Отель в Пиргадикия, Греция
Отель
Пиргадикия, Греция
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS431 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Панагии Пиргадикия за € 1 950 000. Это…
€1,95 млн
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings в Иерисос, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
€1,10 млн
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником
Муниципалитет Аристотеля, Греция
Количество спален 9
Площадь 350 м²
The unusual apartment hotel is located 50 meters from the sandy beach on the island Ammoulia…
€850,000
Отель 6 комнат с Spalni в Иерисос, Греция
Отель 6 комнат с Spalni
Иерисос, Греция
Комнаты 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается гостиничный комплекс на первой береговой линии, красивого п-ва Афон на Халкидики. …
€1,20 млн
Коммерческая 2 спальни с furnishings в Иерисос, Греция
Коммерческая 2 спальни с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. У объекта есть ка…
€350,000
Коммерческая 2 комнаты с furnishings в Иерисос, Греция
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
€750,000
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 23
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€1,95 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Gomati, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Gomati, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 375 м²
Количество этажей 1
Продается специально оборудованое помещение, которое может быть использовано в производствен…
€900,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под ресторан площадью 150 кв.м на Афоне. Помещение состоит из просторног…
€150,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
€620,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывает…
€1,000,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Площадь 494 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхэтажная гостиница в живописном посёлке. Здание состоит из: - Коммерческое поме…
€900,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nautilus, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Уранополис, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
€900,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено сооружение 30 000 кв.м на полуострове Афон, Халкидики. Здание включает…
€750,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Иерисос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Уранополис, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено коммерческое помещение 120 кв.м., расположенное на 1 береговой линии в…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На участке 7 150 кв.м. в г.Иериссос, п-ов Афон - Халкидики будут построены 4 коттеджа. 3 одн…
€1,10 млн

Типы недвижимости в Муниципалитет Аристотеля

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