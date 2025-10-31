Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческое помещение в Палиури, Греция
Коммерческое помещение
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошные виллы площадью 300 м2 с большим бассейном, бесконечным панорамным видом на море и …
$565,586
Коммерческое помещение 418 м² в Лоутра, Греция
Коммерческое помещение 418 м²
Лоутра, Греция
Площадь 418 м²
Код недвижимости: 4 -810 - Здание на продажу в Паллини Лутра за € 500.000. Это 418 кв. Здани…
$552,505
Отель в Ханиотис, Греция
Отель
Ханиотис, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
For Sale in a prime location rental apartments, on 3 floors including 160 sq meters of renta…
$1,19 млн
Отель в Полихроно, Греция
Отель
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Прекрасная возможность взять на себя управление этим бизнесом на продажу в Кассандре (Халкид…
$2,93 млн
Отель 485 м² в Пефкохори, Греция
Отель 485 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Код собственности: HPS5326 - Отель для продажи в Паллини-Пефкочори за €1.600.000. Этот 485 к…
$1,86 млн
Отель 267 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 267 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 1
Площадь 267 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 267 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта е…
$702,264
Отель 350 м² в Пефкохори, Греция
Отель 350 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS3251 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 1.200.000. Это 350 кв. …
$2,32 млн
Отель 2 331 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 2 331 м²
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 50
Площадь 2 331 м²
Количество этажей 4
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
$2,46 млн
Отель 750 м² в Пефкохори, Греция
Отель 750 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 24
Площадь 750 м²
Код собственности: HPS4825 - Отель для продажи за 1,650.000 евро. Этот 750 кв. м. меблирован…
$1,92 млн
Property InvestProperty Invest
Отель 920 м² в Палиури, Греция
Отель 920 м²
Палиури, Греция
Число комнат 45
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 920 м²
Код недвижимости: 4-956 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Палиури за € 3.900.000. Это 920 кв. Отел…
$4,31 млн
Коммерческое помещение 326 м² в Палиури, Греция
Коммерческое помещение 326 м²
Палиури, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 326 м²
Код недвижимости: 4-943 - Здание на продажу в Паллини Палиури за € 750.000. Это 326 кв. Здан…
$1,03 млн
Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 600 м²
Код собственности: HPS489 - Отель для продажи за €3.500.000. Этот 600 кв. м. меблированный о…
$4,07 млн
Коммерческое помещение 20 000 м² в Лоутра, Греция
Коммерческое помещение 20 000 м²
Лоутра, Греция
Площадь 20 000 м²
Ideal building for sale, great location rental apartments with only 30 m from the sandy beac…
$220,049
Коммерческое помещение в Полихроно, Греция
Коммерческое помещение
Полихроно, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 4-685 - Здание для продажи в Паллини Полихроно для € 1.500.000. Это 970 кв…
$1,65 млн
Коммерческое помещение в Ханиотис, Греция
Коммерческое помещение
Ханиотис, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 4 -672 - Здание на продажу в Паллини Чаниотис за € 1.350.000. Это 390 кв. …
$1,48 млн
Отель в Ханиотис, Греция
Отель
Ханиотис, Греция
Число комнат 24
Кол-во ванных комнат 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71 млн
Hotel unit for sale в Ханиотис, Греция
Hotel unit for sale
Ханиотис, Греция
Число комнат 150
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 17 000 м²
Количество этажей 2
Расположение - Кассандра ( в 800 метрах от моря)                                       в …
$13,57 млн
Отель 2 000 м² в Пефкохори, Греция
Отель 2 000 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон от…
$7,84 млн
Магазин в Полихроно, Греция
Магазин
Полихроно, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Коммерческое помещение в Полихроно, Греция
Коммерческое помещение
Полихроно, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Отель 360 м² в Лоутра, Греция
Отель 360 м²
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Код собственности: HPS4521 - Отель для продажи за 650 000 евро. Этот 360 кв. м. меблированны…
$755,566
Отель в Неа-Скиони, Греция
Отель
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Это великолепная возможность взять на себя управление этим бизнесом на продажу в Кассандре, …
$10,19 млн
Hotel unit next to the sea в Неа-Скиони, Греция
Hotel unit next to the sea
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 41
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 831 м²
Количество этажей 1
Расположение -Кассандра ( в 10 метрах от моря 300 метров от центра) Отель первый от моря на…
$10,75 млн
Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 13
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается уютный мини-отель на самом берегу Эгейского моря. Гостиница состоит из 3 этажей, н…
$4,10 млн
Коммерческое помещение в Ханиотис, Греция
Коммерческое помещение
Ханиотис, Греция
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74 млн
Отель 745 м² в Пефкохори, Греция
Отель 745 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 21
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 745 м²
Количество этажей 1
Бизнес арендуемых комнаты в Халкидиках, высокой инвестиционной стоимости, расположенный прям…
$2,92 млн
Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Две квартиры на продажу в процветающем городе Ханиоти с видом на море и природной средой.  О…
$345,058
Отель 310 м² в Пефкохори, Греция
Отель 310 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 310 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта е…
$1,29 млн
Коммерческое помещение в Полихроно, Греция
Коммерческое помещение
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
$1,58 млн
Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Стремясь сделать инвестиции, это отличная возможность инвестировать в эти 5 домов (240 М жил…
$1,07 млн
