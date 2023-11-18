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Коммерческая недвижимость в District of Chersonissos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
На продажу помещение площадью 2000 кв.м недалеко от популярного, туристического городка Херс…
€500,000
Realting.com
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