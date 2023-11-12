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Коммерческая недвижимость в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
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33 объекта найдено
Коммерческая 22 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 22 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS4162 - ПРОДАЖА зданий в Мудании Неа Потидайя за €1.150.000 . Это меблир…
€1,15 млн
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 70
Площадь 4 500 м²
Этаж -1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€8,00 млн
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 70
Кол-во ванных комнат 70
Площадь 4 500 м²
Код недвижимости: HPS3472 - Отель НА ПРОДАЖУ в Мудании Неа Потидейя за € 8.000.000 . Это 450…
€8,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Portes, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс таунхаусов, общей площадью 1200 кв.м на полуострове Кассандра. Комплекс с…
€1,15 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Portes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 54 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€540,000
Отель 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€590,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Portes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€630,000
Отель 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 835 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажное здание в курортном поселке на п-ове Кассандра. Площадь обьекта составл…
€470,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 356 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажное помещение под бизнес общей площадью 356 кв.м. Помещение расположено в …
€420,000
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Portes, Греция
Коммерческая 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 548 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Продается…
€500,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Dionysiou, Греция
Комнаты 1
Площадь 820 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 820 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Предлалга…
€500,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Dionysiou, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 360 кв.м. в районе Халкидиков. Здание состоит из двух квартир на п…
€400,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Dionysiou, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 900 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€900,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются коммерческие помешениа 75 и 90 кв м . В данный момент второе сдается в аренду, аре…
€260,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 353 м²
Количество этажей 1
Продается промышленное помещение (склад) площадью 353 кв.м., с двумя санузлами. Помещение ра…
€86,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 072 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1072 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на город. У объект…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
€420,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Магазин расположен на главной дороге, в поселке Новый Потидея. Находится в привилегированном…
€74,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается здание для коммерческого использования, общей площадью в 1000 кв.м на Кассандре, Халкидики
€210,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. В здании…
€680,000
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€220,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 350 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€650,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Portes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещениеобщейплощадью 144 кв.м.Помещение состоит из 3 магазина по 48…
€180,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€870,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 510 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€2,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
€850,000

Типы недвижимости в The municipality Nea Propontida

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