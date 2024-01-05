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Коммерческая недвижимость в Иерисос, Греция

отели
8
14 объектов найдено
Отель 10 комнат в Nea Roda, Греция
Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Этаж 3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
€1,10 млн
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Отель 6 комнат в Иерисос, Греция
Отель 6 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается гостиничный комплекс на первой береговой линии, красивого п-ва Афон на Халкидики. …
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 2 спальни в Иерисос, Греция
Коммерческая 2 спальни
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. У объекта есть ка…
€350,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под ресторан площадью 150 кв.м на Афоне. Помещение состоит из просторног…
€150,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
€620,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывает…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы в Nautilus, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Nautilus, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Из окон открывае…
€900,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы в Иерисос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На участке 7 150 кв.м. в г.Иериссос, п-ов Афон - Халкидики будут построены 4 коттеджа. 3 одн…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Realting.com
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