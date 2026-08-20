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Коммерческая недвижимость в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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Салоники
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4 объекта найдено
Отель в Municipality of Thessaloniki, Греция
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Отель
Municipality of Thessaloniki, Греция
Действующий отель в центре города - готовый гостиничный бизнес Тип объекта: коммерческая …
$3,11 млн
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Отель 458 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 458 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 458 м²
🏨 Отель на продажу – Идеальное инвестиционное предложение! 📌 Описание: Продаётся …
$2,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коммерческое помещение в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Thessaloniki, Греция
Теннисный клуб. 9 теннисных кортов. Полезная комната. Гим. Частный проект в пригороде Плагиа…
$4,09 млн
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Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74 250
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