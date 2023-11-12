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Греция
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Thessaloniki Municipal Unit
Коммерческая недвижимость в Thessaloniki Municipal Unit, Греция
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3
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60 объектов найдено
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Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
-1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
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Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
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Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
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Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
130 м²
1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
137 м²
1
Район: центр
€350,000
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Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
385 м²
1
Район: Неа ПаралиаОтличное инвестиционное имущество 385 кв. м. / ПодвалВсе необходимые иссле…
€200,000
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Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
130 м²
Kavala, Center: Business for sale Traditional grocery store with Greek traditional local ite…
€98,000
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Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
77 м²
1
Район: Центр города
€260,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
390 м²
1
Район: Тумба
€165,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
239 м²
1
Продается бизнес площадью 239 кв.м в Салониках
€130,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
320 м²
1
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Салониках. Район : Центр
€1,25 млн
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Офис 18 спален с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
18
1 410 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
€1,85 млн
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Коммерческая 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
18
4
1 410 м²
Код недвижимости: HPS3377 - Здание ПРОДАЕТСЯ в центре Салоников для € 1.850.000 . Это 1410…
€1,85 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
205 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 205 квадратных метро…
€290,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
129 м²
1
Продается магазин на первом этаже, расположенный в историческом центре Салоников. Он состоит…
€1,55 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
195 м²
1
Предлагается в продажу офис площадью 195 кв.м. в историческом центре города Салоники. Помеще…
€750,000
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Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€14,000
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Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€13,000
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Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
€55,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
200 м²
1
Продается целый этаж 180 кв.м. nettoОн находится натретьем этаже, имеет 2 WC, может использо…
€335,000
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Офис 3 спальни с подвалом
Municipality of Thessaloniki, Греция
3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…
€110,000
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Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Tennis club. 9 tennis courts. Utility room. Gym. Private project in the suburb of Plagiari, …
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
950 м²
6
Продаётся 5-этажное здание (без коммерческих помещениях на первом этаже) площадью 950 кв.м. …
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
220 м²
1
Продается офисное помещение в центре города Салоники. Помещение разделено на индивидуальные …
€300,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
300 м²
1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
€160,000
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
85 м²
1
Продается бизнес площадью 85 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
€185,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
100 м²
1
В центральном месте восточного района города продаётся коммерческоепомещение.Может сдаваться…
€130,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
60 м²
1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвиж…
€170,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
95 м²
1
В одном из самых престижных районов города в "двух шагах" от городской набережной продаётся …
€130,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
132 м²
1
Продается бизнес площадью 132 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта…
€400,000
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