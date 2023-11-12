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Коммерческая недвижимость в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

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60 объектов найдено
Офис с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Этаж -1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Район: центр
€350,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Район: Неа ПаралиаОтличное инвестиционное имущество 385 кв. м. / ПодвалВсе необходимые иссле…
€200,000
Коммерческая 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Kavala, Center: Business for sale Traditional grocery store with Greek traditional local ite…
€98,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Район: Центр города
€260,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Район: Тумба
€165,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 239 кв.м в Салониках
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Салониках. Район : Центр
€1,25 млн
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 18
Площадь 1 410 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
€1,85 млн
Коммерческая 18 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 18 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 410 м²
Код недвижимости: HPS3377 - Здание ПРОДАЕТСЯ в центре Салоников для € 1.850.000 . Это 1410…
€1,85 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 205 квадратных метро…
€290,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первом этаже, расположенный в историческом центре Салоников. Он состоит…
€1,55 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу офис площадью 195 кв.м. в историческом центре города Салоники. Помеще…
€750,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€14,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€13,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
€55,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается целый этаж 180 кв.м. nettoОн находится натретьем этаже, имеет 2 WC, может использо…
€335,000
Офис 3 спальни с подвалом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 3 спальни с подвалом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…
€110,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Tennis club. 9 tennis courts. Utility room. Gym. Private project in the suburb of Plagiari, …
€3,50 млн
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 6
Продаётся 5-этажное здание (без коммерческих помещениях на первом этаже) площадью 950 кв.м. …
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается офисное помещение в центре города Салоники. Помещение разделено на индивидуальные …
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
€160,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 85 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
€185,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
В центральном месте восточного района города продаётся коммерческоепомещение.Может сдаваться…
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвиж…
€170,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
В одном из самых престижных районов города в "двух шагах" от городской набережной продаётся …
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 132 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта…
€400,000
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