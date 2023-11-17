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Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
Коммерческая недвижимость в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Корфу
31
Муниципалитет Корфу
31
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Zakynthos Municipality
15
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
9
Пиргос
8
Патры
7
Закинтос
6
Municipality of Andravida and Kyllini
5
Муниципалитет Лефкада
5
Municipality of Ancient Olympia
4
Архея Олимпия
4
Лутракион
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Municipal Unit of Patras
3
Коринф
3
Муниципалитет Кефаллинии
3
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132 объекта найдено
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Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
39
9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
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Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
105 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
400 м²
Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
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Отель
Rachtades, Греция
400 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Лефкими, Греция
1
101 м²
1
Продается бизнес площадью 101 кв.м на острове Корфу. Продается магазин на первом этаже общей…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель
Karousades, Греция
1 350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Рекомендовать
Отель
Rachtades, Греция
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Рекомендовать
Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
366 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
1
410 м²
1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
31
2 051 м²
1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
1
360 м²
1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
Рекомендовать
Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4
3
580 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
2
1
78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
29
840 м²
1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
1
210 м²
1
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
€1,59 млн
Рекомендовать
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
9
9
270 м²
For Sale -- Residential Other properties -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
1
1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Glyfada, Греция
525 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€800,000
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
1
1 200 м²
1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Патры, Греция
1
240 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
€85,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
4
260 м²
2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Рекомендовать
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
105
3 863 м²
1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
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Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
16
15
760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
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Производство
Municipality of Corinth, Греция
10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
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Коммерческая 5 спален с Spalni
Йитион, Греция
5
4
221 м²
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
€220,000
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Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
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Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
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Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн
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Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
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