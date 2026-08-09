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Коммерческая недвижимость в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Corinth
6
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
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74 объекта найдено
Отель 410 м² в Барбати/Мпармпати, Греция
Отель 410 м²
Барбати/Мпармпати, Греция
Площадь 410 м²
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение 580 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коммерческое помещение 580 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
$384,571
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Отель 400 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 400 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 400 м²
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 335 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 335 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 335 м²
На продажу выставлен отель 335 кв.м, расположенный в очень популярном летнем курорте Агиос Г…
$767,461
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Grekodom Development
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Отель 480 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 480 м²
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 480 м²
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$1,59 млн
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Grekodom Development
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Отель 768 м² в Лакопетра, Греция
Отель 768 м²
Лакопетра, Греция
Площадь 768 м²
$1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 720 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 720 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая недвижимость на первом этаже площадью 184 кв.м. на продажу в востребованном при…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Отель 800 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 800 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 800 м²
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу, в Си…
$3,52 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 600 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 4 600 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 4 600 м²
Отель на продажу на острове Корфу — исключительное инвестиционное предложение Располо…
Цена по запросу
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Отель 1 200 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 200 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 200 м²
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У об…
$2,66 млн
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Grekodom Development
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Отель 260 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 260 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$472,283
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Grekodom Development
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Отель 1 460 м² в Municipality of Corinth, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 18
Площадь 1 460 м²
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 184 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 184 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 184 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
$2,89 млн
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Отель 950 м² в Гувья, Греция
Отель 950 м²
Гувья, Греция
Площадь 950 м²
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
$767,461
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Отель 580 м² в Аликес Потамоу, Греция
Отель 580 м²
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 8
Площадь 580 м²
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$3,54 млн
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Отель 660 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 660 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 660 м²
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
$944,567
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Площадь 400 м²
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$826,496
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Отель 385 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 385 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 385 м²
Предлагается на продажу Апарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. …
$826,496
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Отель 300 м² в Контокали, Греция
Отель 300 м²
Контокали, Греция
Площадь 300 м²
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
$885,531
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Grekodom Development
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Отель 3 370 м² в Платанос, Греция
Отель 3 370 м²
Платанос, Греция
Площадь 3 370 м²
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гост…
$2,13 млн
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Отель в Планос, Греция
Отель
Планос, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
$590,354
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Grekodom Development
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Отель 480 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 480 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 480 м²
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
$867,067
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Отель 1 450 м² в Толо, Греция
Отель 1 450 м²
Толо, Греция
Площадь 1 450 м²
Предлагается на продажу гостиница 1.450 кв.м недалеко от города Нафплион. Гостиница с…
$4,49 млн
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Отель 1 734 м² в Платанос, Греция
Отель 1 734 м²
Платанос, Греция
Площадь 1 734 м²
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,распол…
$944,567
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Grekodom Development
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Отель 920 м² в Катастарион, Греция
Отель 920 м²
Катастарион, Греция
Площадь 920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из: Двух…
$3,66 млн
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Отель 710 м² в Петрити, Греция
Отель 710 м²
Петрити, Греция
Площадь 710 м²
Продаётся каркас с троительство 710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется з…
$277,467
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Отель 740 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 740 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 740 м²
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель сос…
Цена по запросу
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Отель 2 500 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 2 500 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
$3,19 млн
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Отель 1 600 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 600 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на …
$3,01 млн
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

отели
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