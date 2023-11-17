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Коммерческая недвижимость в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

Корфу
31
Муниципалитет Корфу
31
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
15
Zakynthos Municipality
15
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
12
Municipality of Corinth
9
Пиргос
8
Патры
7
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132 объекта найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 400 м²
 Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Коммерческая 1 комната в Лефкими, Греция
Коммерческая 1 комната
Лефкими, Греция
Комнаты 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 101 кв.м на острове Корфу. Продается магазин на первом этаже общей…
Цена по запросу
Отель в Karousades, Греция
Отель
Karousades, Греция
Площадь 1 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Офис в Agios Pantaleimonas, Греция
Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
Площадь 366 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Амуди, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катастарион, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
Комнаты 31
Площадь 2 051 м²
Количество этажей 1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Древние фенео, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
Другое 4 спальни с On Corner в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Другое 4 спальни с On Corner
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
€380,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Aria, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на гор…
€1,50 млн
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коммерческая 2 комнаты с камином, с Painted, с bright
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Property Code: 621759 - Apartment FOR SALE in Vocha Vrachati for €140.000 . This 78 sq. m. …
Цена по запросу
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Василики, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
Комнаты 29
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кастро, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море,…
€1,59 млн
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kokkini, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Коммерческая в Glyfada, Греция
Коммерческая
Glyfada, Греция
Площадь 525 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€800,000
Ресторан, кафе в Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Патры, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
€85,000
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 105
Площадь 3 863 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
€250,000
Коммерческая 5 спален с Spalni в Йитион, Греция
Коммерческая 5 спален с Spalni
Йитион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
€220,000
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн

Типы недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии

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