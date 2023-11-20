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Realting.com
Греция
Коммерческая
Муниципалитет Диу - Олимп
Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Карица
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11 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
306 м²
3
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
930 м²
3
Продается гостиница площадью 930 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница с…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 22 комнаты с furnishings
Nei Pori, Греция
22
480 м²
3
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
455 м²
1
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€1,000,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
4
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
525 м²
1
Продается пятиэтажное здание общей площадью 525 кв.м. Здание находится в столице региона Оли…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
150 м²
3
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
€580,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
300 м²
1
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
€100,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 8 комнат с furnishings
Nei Pori, Греция
8
200 м²
2
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
€300,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 15 комнат с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
15
420 м²
4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
1
289 м²
1
Продается коммерческое помещение площадью 289 кв.м. недалеко от центра города Катерини. Обье…
€180,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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