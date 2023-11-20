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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

Карица
5
11 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 930 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница с…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 22 комнаты с furnishings в Nei Pori, Греция
Отель 22 комнаты с furnishings
Nei Pori, Греция
Комнаты 22
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Коммерческая 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание общей площадью 525 кв.м. Здание находится в столице региона Оли…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
€580,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 8 комнат с furnishings в Nei Pori, Греция
Коммерческая 8 комнат с furnishings
Nei Pori, Греция
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 15 комнат с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 15 комнат с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 15
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 289 кв.м. недалеко от центра города Катерини. Обье…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп

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