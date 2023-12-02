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Коммерческая недвижимость в Катерини, Греция

Коринос
15
Kallithea
10
Peristasi
4
113 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы, …
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
€550,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€150,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Отель 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
€330,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 14 спален с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
€1,59 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 5 комнат с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
€373,000
в месяц
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Коммерческая 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 12
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. Н…
€425,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 5 комнат с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€300,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 28 комнат с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 28 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 28
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,40 млн
в месяц
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 16
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€650,000
в месяц
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Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 9
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€490,000
в месяц
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Коммерческая 15 комнат с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 15 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 15
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€650,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 1
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
€250,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Svoronos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Svoronos, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 50% помещения первого этажа в центре города Катерини, площадь половины составляет …
€80,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес, автозаправочная станция в городе Катерини. Площадь построек составляет 150…
€650,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Помещение имеет пл…
€300,000
в месяц
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Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
€690,000
в месяц
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Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 4/1
Продается бизнес площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€220,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
€850,000
в месяц
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Отель 1 комната с видом на море в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Цена по запросу
в месяц
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Отель 18 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница-бутик 2-х звездочная в популярном туристическом поселке ре…
€1,000,000
в месяц
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Отель 23 комнаты с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 23 комнаты с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 23
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 720 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница расположена на первой лини…
€1,50 млн
в месяц
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Отель 17 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 17 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 17
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 300 кв.м в одном из туристических поселков, расположенных у под…
€525,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 524 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес в регионе Олимпийская Ривьера. Площадь трехэтажной постройки составляет 252…
€700,000
в месяц
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Коммерческая 5 комнат с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 5 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 400кв.м в Олимпийской Ривьере недалеко от исторической крепо…
€250,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 743 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный комплекс, состоящий из национального ресторана и уют…
€685,000
в месяц
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Отель 14 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 14
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница на первой линии в 20 метрах от берега в прибрежном поселке региона Пиери…
€900,000
в месяц
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Отель 47 комнат с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 47 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 47
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию гостиничный комплекс в одном из самых чудесных уголков Олимпийско…
€3,00 млн
в месяц
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Типы недвижимости в Катерини

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