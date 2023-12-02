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Коммерческая недвижимость в Катерини, Греция
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
1
240 м²
1
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы, …
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
18
600 м²
4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Катерини, Греция
1
400 м²
2
Продается бизнес площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, на горы
€550,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Катерини, Греция
1
50 м²
1
Продается бизнес площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
9
2
300 м²
2
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
€330,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 14 спален с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
15
14
480 м²
3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
€1,59 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 5 комнат с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
5
100 м²
1
Продается бизнес площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
€373,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 12 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Olympiaki Akti Beach, Греция
12
300 м²
3
Продается бизнес площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. …
€400,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
1
85 м²
1
Продается бизнес площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море. Н…
€425,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 5 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
5
310 м²
2
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 28 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
28
820 м²
5
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,40 млн
в месяц
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
16
700 м²
3
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
9
235 м²
1
Продается бизнес площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€490,000
в месяц
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Коммерческая 15 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
15
500 м²
2
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
1
306 м²
3
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
€250,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Svoronos, Греция
1
170 м²
1
Продается 50% помещения первого этажа в центре города Катерини, площадь половины составляет …
€80,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
150 м²
1
Продается бизнес, автозаправочная станция в городе Катерини. Площадь построек составляет 150…
€650,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
1
100 м²
1
Продается торговое помещение в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Помещение имеет пл…
€300,000
в месяц
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Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
18
460 м²
4
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
€690,000
в месяц
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Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
7
5
140 м²
4/1
Продается бизнес площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€220,000
в месяц
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Отель 18 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
18
650 м²
3
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
€850,000
в месяц
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Отель 1 комната с видом на море
Коринос, Греция
1
900 м²
1
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Цена по запросу
в месяц
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Отель 18 комнат с furnishings
Катерини, Греция
18
1 000 м²
3
Предлагается на продажу гостиница-бутик 2-х звездочная в популярном туристическом поселке ре…
€1,000,000
в месяц
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Отель 23 комнаты с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
23
720 м²
1
Продается гостиница площадью 720 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница расположена на первой лини…
€1,50 млн
в месяц
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Отель 17 комнат с furnishings
Катерини, Греция
17
376 м²
1
Продается гостиница площадью 300 кв.м в одном из туристических поселков, расположенных у под…
€525,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Nea Chrani, Греция
1
2 524 м²
1
Продается бизнес в регионе Олимпийская Ривьера. Площадь трехэтажной постройки составляет 252…
€700,000
в месяц
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Коммерческая 5 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
5
1
Продается здание общей площадью 400кв.м в Олимпийской Ривьере недалеко от исторической крепо…
€250,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
1
743 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный комплекс, состоящий из национального ресторана и уют…
€685,000
в месяц
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Отель 14 комнат с furnishings
Катерини, Греция
14
550 м²
3
Продается гостиница на первой линии в 20 метрах от берега в прибрежном поселке региона Пиери…
€900,000
в месяц
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Отель 47 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
47
1 550 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию гостиничный комплекс в одном из самых чудесных уголков Олимпийско…
€3,00 млн
в месяц
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