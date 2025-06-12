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Коммерческая недвижимость в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
3
4 объекта найдено
Инвестиционная 470 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Инвестиционная 470 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
отличное здание в отличном месте, Кастелла, Пир и Аумл; us, Attica Greece, состоящий из перв…
$1,83 млн
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Отель 4 000 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Отель 4 000 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 4000 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
$23,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческое помещение 100 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческое помещение 100 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
TZ -38 Коммерческий Проект T-Z 38 расположен в Пирее, на стыке районов Пирей и Нео Фалир…
$271,413
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Коммерческое помещение 4 569 м² в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческое помещение 4 569 м²
Municipality of Piraeus, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 569 м²
Это многоэтажное коммерческое здание на угловом участке площадью 1465,20 кв.м. в Тавросе, Аф…
$2,11 млн
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