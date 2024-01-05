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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

отели
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12 объектов найдено
Коммерческая 5 спален с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
€320,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Лутраки. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
€370,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на город. Недвижимост…
€850,000
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Grekodom Development
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Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Отель 5 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На берегуИонического моря,в 4 км. от знаменитогоКоринфского канала, соединяющегоЭгейскоеиИон…
€1,45 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 220 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в курортном городке Лутраки, рядом с гидротерапевтическим - спа центро…
€3,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Agia Sotira, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Предлагается вашему вниманию коттеджный комплекс, расположенный недалеко от Лутраки.Комплекс…
€1,06 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 910 м²
Количество этажей 1
Предоставляется на продажу комплекс из двух таунхаусов в курортном городке Лутраки. Двухэтаж…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 833 м²
Количество этажей 1
Данный объект недвижимости для коммерческого использования находится в курортном городке Лут…
€2,13 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагаемвашему вниманиюкоммерческоепредложениепо приобретениюпятиэтажного дома в замечател…
€2,30 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 1
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
€900,000
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Число комнат 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 340 кв.м в Лутраки. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
€620,000
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Grekodom Development
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Realting.com
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