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Коммерческая недвижимость в Эгейских островов, Греция

Municipality of Rhodes
22
Родос
21
Municipality of Mykonos
10
Municipality of Thira
7
Миконос
7
Municipality of Andros
6
Thira Municipal Unit
5
Municipality of Eastern Samos
3
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64 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Alinda, Греция
Комнаты 1
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове Лерос! Комплек…
€1,79 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alinda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alinda, Греция
Комнаты 1
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове …
€1,23 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Batsi, Греция
Комнаты 1
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Продаются 3 коммерческие здания в Батси, остров Андрос. Здания с возможностью изменения испо…
€410,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Karavostasis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Karavostasis, Греция
Комнаты 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Недвижимость на продажу с 6 зданиями различного назначения в Фолегандросе. Здания состоят из…
€1,05 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 842 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
€3,52 млн
Отель 12 спален в Municipality of Thira, Греция
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
Отель 6 спален в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
Производство в Orino, Греция
Производство
Orino, Греция
Площадь 10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
Инвестиционная 1 спальня в Ano Syros, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Ano Syros, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
€38,000
Производство в Livadia, Греция
Производство
Livadia, Греция
Площадь 13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000
Производство в Tripotamos, Греция
Производство
Tripotamos, Греция
Площадь 6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000
Отель с сауной в Municipality of Thira, Греция
Отель с сауной
Municipality of Thira, Греция
Греция остров Санторини   Отель 5* с пляжем   Очаровательный…
€20,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 992 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла. Номера "B" имеют прекрасный вид, большой бассейн 255 кв.м. (7…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с Spalni в Amonaklios, Греция
Коммерческая 1 комната с Spalni
Amonaklios, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 141 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комлекс каменных домиков общей площадью в 1414 кв.м на участке в 17,…
Цена по запросу
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Episkopi Gonias, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
€3,50 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Pylonas, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pylonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 854 м²
Количество этажей 2
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
€4,25 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pollonia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pollonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Вашему вниманию предлагается комплекс из роскошных аппартаментов на одном из известных Кикла…
€4,25 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Kasos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Kasos, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Вашему вниманию предлагается готовый проект строительства трехзвездочного отеля на острове К…
€500,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Критика, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
€360,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес 420 кв.м на острове Родос. Состоит из одного подвального помещения 170 кв.м…
€420,000
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
В старом районе города родос, продаётся бизнес 150 кв.м состоящий из трёх квартир и магазина…
€370,000
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 847 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 885 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажное здание площадью 885 кв.м. на участке 694 кв.м в самом престижом туристич…
€2,90 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 1260 кв.м на стадии строительства в близи от центра города Родос. Здание с…
€800,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн

Типы недвижимости в Эгейских островов

отели
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