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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

Лутра-Эдипсу
5
11 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
€1,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Илия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Илия, Греция
Комнаты 1
Площадь 674 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Лутра Гиалтрон, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Лутра Гиалтрон, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 080 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 33
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
€3,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
€950,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Илия, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Илия, Греция
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу комплекс на острове Эвия. Это прибрежная зона площадью в 10 соток. К к…
€3,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ореи, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ореи, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу полудостроеное здание 1.500 кв.м. на участке 800 кв.м. на острове Эв…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 2-х этажный отель площадью в 390 кв.м в районе Лутра Эдипсос, состоя…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…
€470,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос

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