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Коммерческая недвижимость в Афинах, Греция

отели
11
19 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
$3,46 млн
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Офис 789 м² в Municipality of Athens, Греция
Офис 789 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 789 м²
Офисное помещение (Income Producing Asset) на первом этаже общей площадью 789,39 кв.м. в вос…
$1,31 млн
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Отель 2 300 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 2 300 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 1
Гостиница расположена в самом центре столицы - на площади Омония. Район обслуживается метро,…
Цена по запросу
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Отель 543 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 543 м²
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 11
Площадь 543 м²
Традиционный гостевой дом, состоящий из двух (2) различных зданий с функционально объединенн…
$513,950
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Коммерческое помещение 589 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 589 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Занесено в список здание 589.04 кв.м., фасад, на участке 106.20 кв.м. в Афинах. - Коммерческ…
$1,37 млн
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Коммерческое помещение 4 067 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 4 067 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 4 067 м²
Это двухэтажный комплекс коммерческих зданий площадью 4066,87 кв.м., на участке площадью 9 4…
$2,10 млн
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Отель 414 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 414 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 414 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление
$881,391
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение 192 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 192 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Недвижимость находится в центре Мелиссии на главной дороге с легким доступом к Кифиссии, Мар…
$571,055
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Коммерческое помещение 7 730 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 7 730 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 7 730 м²
Добро пожаловать в воплощение современной изысканности в Пирее, Греция, где городское удобст…
$13,71 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 440
$168,02 млн
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Коммерческое помещение 907 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 907 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 907 м²
Двухэтажное коммерческое здание общей площадью 907,39 кв.м. Он состоит из 282,63 кв.м. розни…
$730,951
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Склад 2 403 м² в Municipality of Athens, Греция
Склад 2 403 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 403 м²
Легкое промышленное здание общей площадью 2 403,00 кв.м. на земельном участке 4 067,82 кв.м.…
$1,37 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
$1,31 млрд
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 532
$167,09 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 300
$176,43 млн
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Отель в Municipality of Athens, Греция
Отель
Municipality of Athens, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
$542,238
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Отель 354 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 354 м²
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 354 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
$4,26 млн
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Grekodom Development
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Коммерческое помещение 2 м² в Municipality of Athens, Греция
Коммерческое помещение 2 м²
Municipality of Athens, Греция
Площадь 2 м²
Замечательная собственность! Уникальный - со многими преимуществами !!! Сохранимое здание в …
$3,56 млн
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Отель 700 м² в Municipality of Athens, Греция
Отель 700 м²
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 13
Площадь 700 м²
Продается гостиничные апартаменты в самом сердце Афин рядом со многими удобствами. Размещенн…
$2,63 млн
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