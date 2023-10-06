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Коммерческая недвижимость в Минской Области, Беларусь

Жодино
8
Молодечно
8
Новодворский сельский Совет
8
Папернянский сельский Совет
8
Сеницкий сельский Совет
7
Слуцк
7
Смиловичский сельский Совет
7
Смолевичи
7
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245 объектов найдено
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
  Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,638
Офис в Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
Площадь 32 м²
Этаж 1/21
Продается офисное помещение в Уручье ! д.Копище, ул.Лопатина д.7, 1 этаж - вход отдельный, …
€32,238
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина в д. Дукорщина. Минская обл., Червенский р-н, 30 км от МКАД. - - -…
€23,705
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом в Носилово, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом
Носилово, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Гараж в ГК №5-Р  Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Носилово. Площадь 24 м2 (3,83х5,73; …
€2,057
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Боровляны, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 775 м²
Этаж 4/4
Отличное инвестиционное предложение для реализации бизнес-проекта. Ищем инвестора с креативн…
€1,28 млн
Производство с подъездными путями, с отдельным входом, незавершенное строительство в Жодино, Беларусь
Производство с подъездными путями, с отдельным входом, незавершенное строительство
Жодино, Беларусь
Площадь 1 м²
Продаётся просторный коммерческий участок! Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный участок…
€18,300
Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением в Колодищи, Беларусь
Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением
Колодищи, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€85,100
Производство с парковкой, с отдельным входом в Колодищи, Беларусь
Производство с парковкой, с отдельным входом
Колодищи, Беларусь
Площадь 685 м²
Этаж 1/1
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€303,421
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Слуцк, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
Площадь 944 м²
Количество этажей 3
Интересный объект по интересной цене в г. Слуцке! Предлагаем вашему вниманию отдельностоящее…
€179,208
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Прилуки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Прилуки, Беларусь
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 4
Поместье, обладающее неповторимой харизмой возле Минска!  Адрес: аг. Прилуки, ул. Школьная. …
€265,209
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме в Лесной, Беларусь
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Лесной, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
Продаётся отличное помещение в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! Сдел…
€103,353
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€33,092
Коммерческая 5 комнат с мебелью, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 5 комнат с мебелью, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Логойский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 1 490 м²
Этаж 1/1
Продаются здания более 1530 м2 + земельный участок 2,8144 га (готовы поменять назначением на…
€308,162
Производство в Молодечно, Беларусь
Производство
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок 0,51 га На…
€142,229
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 847 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€126,109
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 845 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€126,109
Производство 41 комната с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Старые Дороги, Беларусь
Производство 41 комната с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Старые Дороги, Беларусь
Комнаты 41
Площадь 1 101 м²
Количество этажей 2
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах!  Адрес: Старые Дороги, ул. Кир…
€73,011
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Боровляны, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
 Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща ,…
€35,083
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Юбилейный, Беларусь
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается строение на остановке общественного транспорта «Поселок Юбилейный» в аг. Сеница. М…
€21,334
Магазин в Борисов, Беларусь
Магазин
Борисов, Беларусь
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продажа помещения, которое подойдёт под торговый магазин или заведение общепита. Возможна пр…
€26,549
Магазин с парковкой, в оживленном месте в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто  – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€188,690
Производство с отдельным входом в Октябрьский, Беларусь
Производство с отдельным входом
Октябрьский, Беларусь
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева, д. 30Б. Продажа …
€56,797
Коммерческая 1 комната с отдельным входом, в оживленном месте в Жодино, Беларусь
Коммерческая 1 комната с отдельным входом, в оживленном месте
Жодино, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 16 м²
Этаж 2/2
Торговое помещение в Жодино Адрес: г. Жодино, пр-т Мира, д. 19А. ❤️ Продается торговое помещ…
€8,818
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в частном секторе в Цнянка, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в частном секторе
Цнянка, Беларусь
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продается административное здание в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! Около 12 со…
€94,819
Производство с подъездными путями в Черневичи, Беларусь
Производство с подъездными путями
Черневичи, Беларусь
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Производственная база  площадью 188.3 кв.м. с прилегающей территорией  0,235 га.  Имеются бы…
€18,964
Коммерческая с охраной, с подъездными путями в Слуцк, Беларусь
Коммерческая с охраной, с подъездными путями
Слуцк, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
Продается автостоянка в г. Слуцке, по ул. Ленина, 96А. Земельный участок в постоянном польз…
€90,078
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Смолевичи, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
€80,596
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями в Смолевичи, Беларусь
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование –  магазин.) Магазин…
€23,705
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Слуцк, Беларусь
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке  Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Продае…
€36,031
Магазин с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Молодечно, Беларусь
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
  Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,638

Типы недвижимости в Минской Области

рестораны
офисы
производственные здания
склады
магазины
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