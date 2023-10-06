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Коммерческая
Беларусь
Минская область
Коммерческая недвижимость в Минской Области, Беларусь
Жодино
8
Молодечно
8
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8
Папернянский сельский Совет
8
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7
Слуцк
7
Смиловичский сельский Совет
7
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Вишневский сельский Совет
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Горанский сельский Совет
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Плисский сельский Совет
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245 объектов найдено
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Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
103 м²
1/9
Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,638
Рекомендовать
Офис
Копище, Беларусь
32 м²
1/21
Продается офисное помещение в Уручье ! д.Копище, ул.Лопатина д.7, 1 этаж - вход отдельный, …
€32,238
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
75 м²
1/1
Продается здание магазина в д. Дукорщина. Минская обл., Червенский р-н, 30 км от МКАД. - - -…
€23,705
Рекомендовать
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом
Носилово, Беларусь
4 м²
1
Гараж в ГК №5-Р Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Носилово. Площадь 24 м2 (3,83х5,73; …
€2,057
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Коммерческая с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
1 775 м²
4/4
Отличное инвестиционное предложение для реализации бизнес-проекта. Ищем инвестора с креативн…
€1,28 млн
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, с отдельным входом, незавершенное строительство
Жодино, Беларусь
1 м²
Продаётся просторный коммерческий участок! Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный участок…
€18,300
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Офис 8 комнат с парковкой, с видеонаблюдением
Колодищи, Беларусь
8
180 м²
3/3
Продается офисное помещение с возможностью выкупа склада Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€85,100
Рекомендовать
Производство с парковкой, с отдельным входом
Колодищи, Беларусь
685 м²
1/1
Продаются 2 складских помещения общей площадью 685 кв.м. Адрес: аг. Колодищи, ул. Интернацио…
€303,421
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Слуцк, Беларусь
944 м²
3
Интересный объект по интересной цене в г. Слуцке! Предлагаем вашему вниманию отдельностоящее…
€179,208
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Прилуки, Беларусь
1 060 м²
4
Поместье, обладающее неповторимой харизмой возле Минска! Адрес: аг. Прилуки, ул. Школьная. …
€265,209
Рекомендовать
Офис 4 комнаты новое здание, с отдельным входом, с в жилом доме
Лесной, Беларусь
4
80 м²
1/9
Продаётся отличное помещение в самом развитом и экологически чистом пригороде Минска!!! Сдел…
€103,353
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
4
72 м²
1
Торговое помещение Адрес: Слуцк, ул. Мельничная, д. 12Б ❤️ Продается хорошее помещение для к…
€33,092
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат с мебелью, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Логойский сельский Совет, Беларусь
5
1 490 м²
1/1
Продаются здания более 1530 м2 + земельный участок 2,8144 га (готовы поменять назначением на…
€308,162
Рекомендовать
Производство
Молодечно, Беларусь
1 000 м²
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок 0,51 га На…
€142,229
Рекомендовать
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
25
847 м²
2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€126,109
Рекомендовать
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
25
845 м²
2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€126,109
Рекомендовать
Производство 41 комната с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Старые Дороги, Беларусь
41
1 101 м²
2
Отапливаемое коммерческое здание с участком в Старых Дорогах! Адрес: Старые Дороги, ул. Кир…
€73,011
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Боровляны, Беларусь
37 м²
3/4
Торговое помещение 5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща ,…
€35,083
Рекомендовать
Магазин 1 комната с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Юбилейный, Беларусь
1
40 м²
1/1
Продается строение на остановке общественного транспорта «Поселок Юбилейный» в аг. Сеница. М…
€21,334
Рекомендовать
Магазин
Борисов, Беларусь
120 м²
1/1
Продажа помещения, которое подойдёт под торговый магазин или заведение общепита. Возможна пр…
€26,549
Рекомендовать
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
344 м²
1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€188,690
Рекомендовать
Производство с отдельным входом
Октябрьский, Беларусь
235 м²
1/1
Продается СТО, земля и здание в собственности Адрес: д. Плиса, ул. Коптева, д. 30Б. Продажа …
€56,797
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с отдельным входом, в оживленном месте
Жодино, Беларусь
1
16 м²
2/2
Торговое помещение в Жодино Адрес: г. Жодино, пр-т Мира, д. 19А. ❤️ Продается торговое помещ…
€8,818
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в частном секторе
Цнянка, Беларусь
202 м²
3
Продается административное здание в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! Около 12 со…
€94,819
Рекомендовать
Производство с подъездными путями
Черневичи, Беларусь
188 м²
1
Производственная база площадью 188.3 кв.м. с прилегающей территорией 0,235 га. Имеются бы…
€18,964
Рекомендовать
Коммерческая с охраной, с подъездными путями
Слуцк, Беларусь
18 м²
1/1
Продается автостоянка в г. Слуцке, по ул. Ленина, 96А. Земельный участок в постоянном польз…
€90,078
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Смолевичи, Беларусь
78 м²
1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
€80,596
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Смолевичи, Беларусь
28 м²
1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование – магазин.) Магазин…
€23,705
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Слуцк, Беларусь
2
51 м²
1/5
Продается торговое помещение в городе Слуцке Адрес: г. Слуцк ул. Кононовича, д. 4. ❤️Продае…
€36,031
Рекомендовать
Магазин с парковкой, новое здание, с видеонаблюдением
Молодечно, Беларусь
103 м²
1/9
Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,638
Рекомендовать
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