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Магазины в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
4
Ждановичский сельский Совет
4
Слуцк
3
Жодино
3
Магазин Удалить
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46 объектов найдено
Магазин 39 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Магазин 39 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в д.Каменка  ❤️Многофункциональное помещение, с выгодным расположением и …
$38,900
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Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
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Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$97,000
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Магазин 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Магазин 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 348 м² в Старая Мётча, Беларусь
Магазин 348 м²
Старая Мётча, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
В продаже специализированное здание розничной торговли  в д. Старая Метча. Общая площадь 358…
$9,800
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Магазин 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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Магазин 54 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 54 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение-  магазин. Магазин расположен на з…
$85,000
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Магазин 344 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 344 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение и 3 бокса для авто в самом центре Молодечно ❤️ Отличное место для ведения…
$199,000
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Магазин 78 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 78 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
$72,000
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Магазин 480 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 480 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание, площадью 480 м2, с действующим арендатором (продуктовый м…
$70,000
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Магазин 116 м² в Покрашево, Беларусь
Магазин 116 м²
Покрашево, Беларусь
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Предлагаем отличный вариант для ведения бизнеса. Выгодное расположение в 16 км от г. Слуцка …
$35,000
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Магазин 66 м² в Столбцы, Беларусь
Магазин 66 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продажа нового отдельно стоящего здания в Столбцах. Участок 4 сотки.Блапгоустроенная террито…
$26,200
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Магазин 198 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 198 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продаётся торговое помещение 197 м2 в центре города Жодино на проспекте Ленина. Помещение за…
$218,953
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Магазин 302 м² в Несвиж, Беларусь
Магазин 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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Магазин 109 м² в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 109 м²
Ляденский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельно стоящее здание 108,8 м2 на участке 22 сотки. Д. Речки, Ляденский с/с, Чер…
$19,900
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Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
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Магазин 383 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 383 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажное здание специализированное розничной торговли, магазин №12. Данный объе…
$228,000
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Магазин 99 м² в Тычинки, Беларусь
Магазин 99 м²
Тычинки, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее здание (наименование –  магазин.) Магазин расположен …
$11,200
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Магазин 534 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 534 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 534 м²
Этаж 1
Продается магазин в г. Жодино, 534.4 кв.м Прекрасная возможность приобрести коммерческую нед…
$374,000
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Магазин 496 м² в Березино, Беларусь
Магазин 496 м²
Березино, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в оживле…
$150,000
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Магазин 622 м² в Королёво, Беларусь
Магазин 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
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Магазин 44 м² в Борисов, Беларусь
Магазин 44 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается просторный павильон. Удачное расположение возле входа на стройрынок, большая прох…
$7,000
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Магазин 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Магазин 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Магазин 55 м² в Атолино, Беларусь
Магазин 55 м²
Атолино, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в аг. Атолино 55.3 м.кв.! Минский район, Брестское направление!…
$37,000
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Магазин 145 м² в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Магазин 145 м²
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок 10,5 соток с кирпичным зданием магазина 145 м2 в д.Слобода, улиц…
$15,000
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Магазин 66 м² в Княгинин, Беларусь
Магазин 66 м²
Княгинин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение ❤️ Здание магазина в центре агрогородка Княгинин – идеальный ва…
$4,900
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Типы недвижимости в Минской Области

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
склады
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