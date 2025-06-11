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Коммерческая недвижимость в Молодечно, Беларусь

5 объектов найдено
Магазин 344 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 344 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение и 3 бокса для авто в самом центре Молодечно ❤️ Отличное место для ведения…
$199,000
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Магазин 56 м² в Молодечно, Беларусь
Магазин 56 м²
Молодечно, Беларусь
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
В продаже земельный участок  0,0352 га для размещения объектов розничной торговли и бытового…
$25,000
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Ресторан, кафе 1 252 м² в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе 1 252 м²
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
$452,000
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Коммерческое помещение 181 м² в Молодечно, Беларусь
Коммерческое помещение 181 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-административный комплекс из трех одноэтажных отдельно стоящих кап…
$127,000
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Производство 1 100 м² в Молодечно, Беларусь
Производство 1 100 м²
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 100 м²
Производственная база с административно-хозяйственным комплексом в Молодечно ❤️База со всеми…
$169,900
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