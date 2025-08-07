Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Плещеницах, Беларусь

5 объектов найдено
Производство 209 м² в Плещеницы, Беларусь
Производство 209 м²
Плещеницы, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Прибыльный бизнес с готовой инфраструктурой и магазином   Продается прибыльное КФХ с готовой…
$255,000
Склад 503 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 503 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 503 м²
Этаж 1/1
Продается производственное здание площадью 502,8 кв.м. в Логойском районе. Здание расположен…
$52,000
Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$150,000
Продажа производственно-складской базы в гп. Плещеницы в Плещеницы, Беларусь
Продажа производственно-складской базы в гп. Плещеницы
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
