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Коммерческая недвижимость в Заславле, Беларусь

склады
3
7 объектов найдено
Склад 291 м² в Заславль, Беларусь
Склад 291 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 291 м²
Этаж 1/1
Продаются в идеальном состоянии капитальные строения производственно-складского назначения п…
$115,000
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Производство 291 м² в Заславль, Беларусь
Производство 291 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 291 м²
Этаж 1/1
Продаются в идеальном состоянии  строения производственно-складского назначения площадью: 66…
$115,000
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Коммерческое помещение 900 м² в Заславль, Беларусь
Коммерческое помещение 900 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый ликвидный бизнес по промышленной металлообработке с оборудованием и станка…
$600,000
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Склад 666 м² в Заславль, Беларусь
Склад 666 м²
Заславль, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 666 м²
Этаж 1/1
Продаются в идеальном состоянии капитальные строения производственно-складского назначения п…
$245,000
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Склад 2 668 м² в Заславль, Беларусь
Склад 2 668 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 2 668 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
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Производство 900 м² в Заславль, Беларусь
Производство 900 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый ликвидный бизнес по промышленной металлообработке с оборудованием и станка…
$600,000
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Офис 900 м² в Заславль, Беларусь
Офис 900 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продаётся готовый ликвидный бизнес по промышленной металлообработке с оборудованием и станка…
$600,000
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