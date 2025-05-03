Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Озерицко-Слободской сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Продажа здания лакокрасочного цеха в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 с…
$77,800
Оставить заявку
Производство 890 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 890 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 890 м²
Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичского ра…
$800,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 36 м² в Слобода, Беларусь
Коммерческое помещение 36 м²
Слобода, Беларусь
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается гараж под СТО или склад. Общая площадь-35,7 кв.м. Стены-блоки газосилитные Электри…
$9,700
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти