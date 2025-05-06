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Коммерческая недвижимость в Папернянском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Офис 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса!  Отдельностоящее здание во…
$599,000
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Коммерческое помещение 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный объект для бизнеса! Отдельностоящее здание возле МКАД, офисные и складские пом…
$599,000
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Склад 2 160 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 160 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
$430,000
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Коммерческое помещение 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса! Отдельностоящее здание воз…
$599,000
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