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Коммерческая недвижимость в Логойском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Производство 285 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 285 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
$39,999
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Коммерческое помещение 1 490 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 490 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 490 м²
Этаж 1/1
Продаются здания более 1530 м2 + земельный участок 2,8144 га (готовы поменять назначением на…
$325,000
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Офис 1 381 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 381 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 381 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное законсервированное строение  1381 кв.м под склад, офис или производс…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 453 м² в Августово, Беларусь
Коммерческое помещение 453 м²
Августово, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Лучшего качества вы не найдете, так уже не строят. Вложено почти 600 к. условных. - Все гото…
$279,900
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Склад 1 122 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 122 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
$29,000
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